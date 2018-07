Niccolai: "Cuando se gobierna se tiene que pensar en las personas"

Fotos LOGRO. Las casas fueron construidas por la Municipalidad de Ojo de Agua a cargo del intendente Antonio Bitar.

En Villa Ojo de Agua, nuevas familias fueron beneficiadas con el programa de viviendas sociales que implementó la ex gobernadora y actual diputada nacional Dra. Claudia de Zamora. Las casas fueron construidas por la Municipalidad de Ojo de Agua a cargo del intendente Antonio Bitar.

El acto inaugural contó con la presencia del ministro de Desarrollo Social, Dr. Ángel Niccolai, y el intendente Bitar y se desarrolló en el domicilio de Claudia Ríos, ubicado en el barrio El Tala. El resto de los beneficiarios están distribuidos en los barrios Palermo, El Tala, Las Malvinas y la localidad de San Pedro que corresponde a la jurisdicción del municipio de Villa Ojo de Agua.

En este contexto, Claudia Ríos expresó su satisfacción: "Es un día de mucha felicidad, todavía no podemos creer que estemos concretando un gran sueño que teníamos que era el de tener nuestras casa, con todas la comodidades y hoy lo estamos logrando".

A su turno, el jefe comunal Antonio Bitar manifestó: "Cada vez que nos toca llegar a la gente con una solución, ya sea una vivienda u otra obra importante, nos compromete y nos obliga a seguir trabajando para los que están esperando, porque ese es el verdadero desafío de quienes tenemos que gobernar, continuar apostando a lo que falta concretar con beneficios a la gente que todavía está esperando".

Al concluir su mensaje destacó el constante acompañamiento del Gobierno provincial, "a través del cual se han construido muchas cosas en Villa Ojo de Agua porque si no hubiese sido imposible. Por eso hoy queremos renovar el compromiso, de trabajar a la par del gobernador para conseguir lo que falta, para que Villa Ojo de Agua y todo el departamento siga creciendo con más viviendas, con más obras y con más inclusión".

Por su parte, el ministro Niccolai asintió: "Es un gusto estar en Villa Ojo de Agua acompañando la felicidad de estas familias que hoy están recibiendo sus viviendas a través de un programa habitacional inclusivo y solidario que inició de la mano de la ex gobernadora Claudia de Zamora para brindar solución a tantas familias que no tenían los medios para construirse una vivienda digna, en definitiva para beneficiar a los que menos tienen". Al finalizar su alocución, el ministro afirmó que el Gobierno provincial que encabeza Gerardo Zamora, gobierna pensando en las personas, en su bienestar y añadió: "Cuando se gobierna se tiene que pensar en las personas, en los seres humanos, en su beneficio y el intendente Bitar entendió esto y está gobernando para mejorar la calidad de vida de su gente, de los sectores vulnerables porque no hay dudas de que Villa Ojo de Agua y todo el departamento atraviesan un tiempo de crecimiento y transformación y el desafío es seguir apostando a esta realidad".