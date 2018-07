Confesó que se tiñó de rubio por pedido de sus hijas

18/07/2018 -

El delantero de Boca Juniors, Carlos Tévez reveló el motivo por el cual decidió teñirse. ¿Alguna promesa con un amigo? ¿Un consejo de un familiar? ¿Un tribuno a algún ídolo, cantante o actor? Nada de eso.

"La verdad fue que estaba con mis nenas y ahí me lo hice. Me preguntaron: ‘Papá, ¿por qué no te pintas el pelo?’. Y me quedó esto, já’, expresó el Apache en ESPN FC. Y siguió: "Ya de viejo, uno se sigue haciendo cagadas en la cabeza y me río con mis hijas cuando estoy de vacaciones. Cuando estamos tranquilos y en familia, podemos disfrutar. A ellas les gusta un poco más este look, pero no es nada de otro mundo. Seguro me hizo haciendo cosas..." l