La autocrítica y exigencia de Alfredo Ramírez

18/07/2018 -

"Siempre nos plantamos de igual a igual, con nuestras armas, contra cualquier rival. Sabíamos que ellos son un equipo joven, muy dinámico y a nosotros nos agarra en la mitad de la pretemporada, sin hacer un partido amistoso, sin hacer fútbol entre nosotros", hecha esta introducción, el volante Alfredo Ramírez prosiguió con una autocrítica: "Muchos de nosotros nos sentimos muy duros. Yo me siento lento, duro, pero es normal. En toda mi carrera lo he sentido así en esta etapa por la contextura física. Por ahí en los livianitos no se nota tanto, ellos eran todos livianitos. Nosotros tenemos algunos, entonces es más factible que ellos se destaquen en estos partidos. Nosotros estamos para colaborar", subrayó el volante ferroviario.

"Uno es autoexigente y por ahí no se vio lo que yo intento hacer continuamente que es agarrar la pelota y asociarme con Kichu (Díaz). Pero se hizo un trabajo defensivo impecable, de parte de todos, para no dejarle espacio a un equipo que cuando lo dejas jugar te pinta la cara", agregó el "Oveja".

Por último, señaló: "Queremos seguir dándole alegría al equipo, a este grupo de jugadores, a los que vinieron, al cuerpo técnico, a los hinchas. Hoy nos tocó otra alegría así que hay que disfrutar, nos agarra en el comienzo de una pretemporada que es muy bueno para afianzar el grupo y seguir creyendo en nosotros. Esto es crecimiento todos los días".