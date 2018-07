"La gente de Central Córdoba es muy especial", ponderó

18/07/2018 -

"Yo me iba a poner muy mal si no nos tocaba ganar este juego por la gente, porque estaban sufriendo con nosotros. Aparte los miraba y había familias, chicos. La gente de Central Córdoba es muy especial", contó el "Sapo".

Y agregó: "Siento el cariño de la gente todo el día, allá en Santiago y acá. Hay que venir de allá tanta gente, no es fácil, se lo valora y ojalá vuelvan bien y no pase nada".

Con respecto a los amistosos ante Mitre, explicó: "Me gusta jugarlos. Pero creo que tengo que pensar con la cabeza mía y no con el corazón de la gente. Evaluaré bien qué jugadores puedo poner. Obvio que siempre se quiere ganar, pero cualquiera de los tres resultados no me va a modificar nada".