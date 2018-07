Centurión calentó la previa del duelo con los "millonarios"

18/07/2018 -

Siempre que habla dice alguna cosa que puede inquietar a los demás. Es su estilo y parece que nadie lo va a cambiar. Más cuando se trata de calentar una previa del partido. Es el caso del delantero de Racing Club de Avellaneda, Ricardo Centurón que ayer se acordó de los millonarios y dijo todo lo que siente por ese enfrentamiento especial para él.

"Cuando vi el sorteo y vi que nos tocaba River se me dibujó una sonrisa porque es un lindo desafío. River es desafío y si nosotros tenemos la suerte de pasar podemos estar para cosas importantes. Faltan tres semanas y la realidad es que ellos están jugando contra equipos profesionales y nosotros todavía no pudimos. Debemos estar tranquilos y meterle", señaló.

Y siguió: "El parate nos vino bien porque no habíamos terminado de la mejor manera. Teníamos la posibilidad de ganarle a Colón para entrar en la próxima Libertadores, lo perdimos y después quedamos fuera de la Copa Argentina. Nos vino bien para para volver de la mejor manera".

Centurión aseguró que cuando emigró Lautaro Martínez, él dijo que "el refuerzo ideal era la Pantera" Gustavo Bou, quien terminó llegando luego.

El atacante admitió que le "hizo ruido" no haber integrado la lista de 23 jugadores del seleccionado argentino para participar del Mundial de Rusia.

"Me hizo ruido que no esté en la lista del Mundial, porque la palabra era que si y terminó siendo que no. Pero, mi familia me enseñó a no bajar los brazos y seguir adelante".