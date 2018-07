Trump se distancia de Putin y elogia a la CIA y al FBI

Fotos ACTITUD. Donald repitió el método de desmentir sus propios dichos.

18/07/2018 -

La despectiva actitud del presidente Donald Trump hacia los servicios de Inteligencia estadounidenses y la aceptación de la palabra de su par ruso Vladimir Putin de que no había intervenido en la política norteamericana, levantó una ola de indignación entre sus compatriotas. Demócratas y republicanos calificaron su postura como "vergonzosa", "traidora" y "peligrosa". Hasta celebridades de Hollywood, entre ellos Arnold Schwarzenegger y Chris Evans, usaron las redes sociales para acusarlo de ser un "títere" y un "cobarde".

Frente a esta andanada de críticas, el mandatario dio una conferencia de prensa en la que cambió radicalmente sus palabras, tratando de atenuar el impacto sobre su imagen."Me expresé mal. Dije que no veía ninguna razón por la que tuvo que haber sido Rusia, pero debí haber dicho que no había razones para que no lo sea. Pensé que no sería tan claro con una doble negativa", dijo, intentando salir del embrollo en el que se metió.

"Acepto la conclusión de nuestra comunidad de Inteligencia de que la injerencia de Rusia en las elecciones de 2016 ocurrió", afirmó Trump en la Casa Blanca. Cambió así el sentido de sus declaraciones del día anterior en Helsinki, al término de la cumbre con Putin, pero ya resultaba difícil que alguien le creyera.

El lunes pasado, Trump había negado enfáticamente que Moscú utilizara hackers para interferir en la campaña presidencial de hace dos años, aceptando sin cuestionamientos la palabra de Putin.