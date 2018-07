Taborda reveló el secreto de los penales

Fotos ACIERTO. Si bien el estudio previo de los pateadores lo llevó a acertar el lugar de todas las ejecuciones, en la que atajó Taborda no tenía información previa.

18/07/2018 -

Hace mucho que las definiciones por penales dejaron de ser "una cuestión de suerte" o "una lotería", frases muy comunes que se solían utilizar para magnificar la influencia del azar.

Ahora el rol del arquero es fundamental, sobre todo por el estudio previo que realiza sobre los pateadores, tarea de la que generalmente se ocupa alguien del cuerpo técnico.

Eso fue lo que pasó ayer en Central Córdoba, ya que César Taborda (que atajó un penal y acertó el lugar hacia donde fueron los otros tres que le ejecutaron, uno de ellos desviado) reveló que gran parte del mérito se lo lleva Hugo Caballieri, el entrenador de arqueros del plantel.

"Hugo estudió a los pateadores y me iba indicando cómo suelen patear. Obvio que no siempre patean al mismo lado", explicó el golero ferroviario, dejando en claro que el estudio previo no garantiza el éxito, pero puede disminuir considerablemente el margen de error.

¿Cómo fue el método que idearon para que Taborda tenga una guía o referencia de hacia donde tirarse? Lo contó el propio arquero de Central, en diálogo con Radio Panorama.

"Hugo los tenía anotados en el teléfono. Entonces, si iba a mi derecha, él levantaba la mano derecha; si iba a mi izquierda, levantaba la izquierda; si iba al medio, levantaba las dos. Entonces yo tenía que mirarlo a Hugo que estaba en el banco", reveló.

Así fue como Caballieri levantó su brazo derecho en las cuatro primeras ejecuciones, que fueron hacia la derecha de Taborda. La primera, de Díaz, fue gol; la segunda, de Robertone, se fue por encima del travesaño; y la tercera y cuarta, de Bouzat y Vargas, también ingresaron al arco.

Lo curioso fue lo del quinto ejecutante, el juvenil Nazareno Bazán, de 19 años. César miró a Hugo, pero su guía no levantó ningún brazo. "En la última no tenía información", reveló Taborda entre risas. Pero la intuición lo llevó a arrojarse nuevamente a su derecha, para darle la clasificación al Ferro.

El arquero de Central Córdoba había cometido un error grosero en el gol del empate de Vélez, ya que se le escurrió la pelota de sus manos, pasó entre sus piernas y le quedó servida al "Monito" Vargas, que solo tuvo que empujarla.

"Gracias a Dios fue de villano a héroe y no de héroe a villano", dijo César aliviado al recordar ese momento y lo que pasó luego en los penales.

"Gracias a Dios pudimos ganar porque yo creo que era injusto el empate, fue un partido que lo pudimos controlar bastante bien. Vélez tuvo mucha posesión pero nosotros fuimos más contundentes, era muy injusto ya el empate así que estamos contentos por la victoria", agregó.

Para el golero, el "Fortín" nunca los complicó ya que apenas llegó con "pelotas filtradas, dos o tres centros que corté, pero mano a mano no tuvieron, solo una que fallaron. Muy poquito, por eso te digo que merecíamos la victoria no en los penales, sino antes".

Y al recordar la jugada que derivó en el gol de Vélez, contó: "Me salta adelante (el jugador de Vélez), amaga cabecear, pienso que llega y abro las manos como para achicar, para tapar más, pero no llega a tocarla y pasa de largo la pelota, fueron unos centímetros y eso me confundió".

Sin embargo, tanto Taborda como sus compañeros sabían que tendría revancha: "Lo pensamos todos los que estábamos acá. Era una posibilidad para darlo vuelta", concluyó.