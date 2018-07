18/07/2018 -

¿Cuánto has aportado en el sentido de romper con ese prejuicio de que la danza clásica es elitista?

Humildemente, le digo que he aportado todo lo que un bailarín puede. Para seguir derribando esos mitos creo que es un colectivo de los bailarines, de la sociedad y lógicamente de los gobiernos que ofrezcan políticas públicas que le permitan al ciudadano poder acercarse al teatro. Creo que es un conjunto. No un hay artista sin el público y no hay una política cultural sin un Estado. Todo tiene que ver con todo en la vida. En la medida que todo confluya en algo el resultado va a poder ser optimizado.

¿Consideras que creció el interés del público por la danza clásica?

Yo creo que todo en la vida, cada vez más, es más democrático. Me parece que el mejor punto de convivencia yo estoy convencido que es la democracia. Entonces, todo tiende siempre a democratizarse. Sin ir más lejos, la revolución tecnológica. Uno agarra un teléfono y puede estar en Ushuaia o en San Petersburgo y ver un espectáculo por su teléfono. Todo está más cerca de la gente. Es una cuestión de poder ser más consciente de todas las opciones que cada vez uno ahora tiene. Seguramente, la educación será la herramienta que le permitirá hacer disfrutar de todo lo que la vida le ofrece a uno.

¿Fuiste consciente de que estabas trabajando en un teatro como el Royal Ballet?

No, la verdad que no. Sinceramente, creo que por un efecto de autoprotección siempre he tratado de no ser muy consciente a dónde he llegado en la vida. El no creerme nada muy importante es lo que me ha resguardado de poder seguir estando más terrenal a la hora de poder apreciar lo que hago porque si no, muchas veces, es muy traicionera la posibilidad de sentirse alguien verdaderamente especial en la tierra. Lo he visto en mucha gente que no se ha dado cuenta que también era materia y que veían que estaban entre el espacio y el cielo. Me parece que es muy peligroso porque, después, la caída debe ser muy grande.