FÚNEBRES | 19 de Julio de 2018

19/07/2018 -

FALLECIMIENTOS

- Ramona Zenobia Luna

- Juana Petrona Téves de Toscano

- Alicia Beatriz López

- Hugo Alberto Orellano (Loreto)

- Pedro Felipe Orieta Grimaldi (Clodomira)

- Rubén Estergidio Silva (Clodomira)

- Mirta Magdalena Ibáñez

- Emma Romelia Galván (La Banda)

- Víctor Hugo Díaz (Clodomira)

Sepelios Participaciones

ANDRADA, JOSÉ MARCELO (q.e.p.d.) Falleció 18/7/18|. Su esposa Teresita D. Coronel, sus hijos Verónica, Yanina, Marcelo y Claudio, hijos polít. Luis González, Carla Galván, nietos Agostina, Mailen, Nico, Fran y Sofía, Hnos. Mecha y Ramón, sobrinos y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados en el cementerio La Piedad. Casa de duelo Bº Mosconi - EMPRESA SANTIAGO.

ANDRADA, JOSÉ MARCELO (q.e.p.d.) Falleció el 18/7/18|. La honorable comisión directiva del Sindicato de Vendedores de Diarios y Revistas de Santiago del Estero (SIVENDIA) participa el fallecimiento de nuestro afiliado, y acompañan en este doloroso momento a su familia rogando al Señor por la paz de su alma y su descanso eterno.

CARABAJAL, NAPOLEÓN RENTERIA (q.e.p.d.) Falleció el 15/7/18|. "...Vive con tus muertos que viven.." (Trossero). Elsi Carmona participa su fallecimiento. Eleva oraciones para que reconforten a sus seres queridos en este doloroso momento.

CASULLO, OSCAR RICARDO (q.e.p.d.) Falleció el 17/7/18|. Compañeros de Anses de su hermano Luis: José Pappalardo, Chichita Ardiles, Lucia Venturini, Liliana Azar, Azucena Álvarez, Fabián Ruiz, Graciela Azar. Que brille para él la luz que no tiene fin.

CHARA DE LARCHER, NADUA YOLANDA (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/18|. Su sobrino Ramón Pena, Belen Basualdo de Pena y sus hijos Manuel, Santiago, Maria Belen y Martín, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

CHARA DE LARCHER, NADUA YOLANDA (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/18|. César Monti, Patricia Gadda y familia participan con profundo dolor el fallecimiento de la madre de su amiga Patricia Larcher. Ruegan pronta resignación a su familia.

CHARA DE LARCHER, NADUA YOLANDA (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/18|. Carlos Eduardo Montenegro y Olga Noemí Martín de Montenegro participan con pesar su fallecimiento y acompañan a su familia en estos momentos de dolor. Elevan oraciones en su querida memoria.

CHARA DE LARCHER, NADUA YOLANDA (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/18|. Julio Trajtenberg, María del Carmen Suárez de Trajtenberg participan con pesar su fallecimiento y acompañan a su familia en estos momentos de dolor. Elevan oraciones en su querida memoria.

CHARA DE LARCHER, NADUA YOLANDA (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/18|. El presidente del Consejo Médico de Santiago del Estero. Dr. David Jarma participa con profundo pesar el fallecimiento de la madre de su colega Dra. Yolanda Patricia Larcher. Ruega oraciones a su memoria.

CHARA DE LARCHER, NADUA YOLANDA (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/18|. Consejo Directivo, Tribunal de Ética, Tribunal de Especialidades, Departamento de Capacitación y Docencia, Comisión de Asesoramiento Laboral y Departamento Jurídico del Consejo Médico de Santiago del Estero participan con profundo pesar el fallecimiento de la Sra. madre de su matriculada Dra. Yolanda Patricia Larcher. Ruegan oraciones en su memoria.

CHARA DE LARCHER, NADUA YOLANDA (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/18|. David Jarma, Graciela Neirot, hijos y nietos participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus familiares en este difícil momento. Ruegan oraciones a su memoria.

CHARA DE LARCHER, NADUA YOLANDA (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/18|. "Señor ya está ante ti, recíbela en tu Reino". Analía Ruiz y flia, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan por su descanso eterno y el consuelo de sus seres queridos.

CHARA DE LARCHER, NADUA YOLANDA (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/18|. Betty Larcher, su hija Adriana Peralta y familia participan con pesar su fallecimiento y acompañan a Patricia y Guido y demás familiares en estos difíciles momentos. Que el Señor la recoja y le de su paz.

CHARA DE LARCHER, NADUA YOLANDA (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/18|. Manuel Ramón Pena, participa con profundo dolor su fallecimiento y ruega una oración en su memoria.

CHARA DE LARCHER, NADUA YOLANDA (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/18|. Su ex compañera Norma Lissi de Taboada y familia participan con pesar su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

CHARA DE LARCHER, NADUA YOLANDA (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/18|. El Decano de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías Ing. Pedro Basualdo, el Vicerrector Dr. Ramón Juárez, los Consejeros Directivos, los Secretarios del Decanato, Personal Docente, No Docente y alumnos de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, expresan sus condolencias por el fallecimiento de la madre del Docente de la Facultad de Agronomía y Agroindustrias y Presidente de SMAUNSE, Ing. Guido Larcher. Acompañan en este difícil momento a su familia y elevan oraciones en su memoria.

CHARA DE LARCHER, NADUA YOLANDA (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/18|. Elena Pagella de Chara, y sus hijos María y Luis, y María José y Leandro con sus respectivas flias., despiden a su querida tía Yoly. Ruegan oraciones en su memoria.

CHARA DE LARCHER, NADUA YOLANDA (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/18|. Norma Neme de Pece, sus hijos Federico y Amelia, Jorge Francisco, Silvia y Marcelo, Hilton y Soledad, acompañan a la familia Larcher Pece en tan triste momento. Ruegan una oración en su memoria. Dios la reciba en sus brazos.

CHARA DE LARCHER, NADUA YOLANDA (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/18|. El Colegio de Médicos de Santiago del Estero, participa con profundo dolor el fallecimiento de la madre de la Dra. Patricia Larcher, socia de la Institución. Ruega oraciones en su querida memoria.

CHARA DE LARCHER, NADUA YOLANDA (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/18|. Nené Sosa y Victorio Pianezzola, sus hijos Carlos, Nicolás y Josefina, participan el fallecimiento de la Mamá de Guido Alfredo y acompañan a toda su flia. en este momento de dolor, por tan irreparable pérdida. Rogamos oraciones en su memoria.

CHARA DE LARCHER, NADUA YOLANDA (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/18|. Gaby y Rubén, acompañan a su amigo Guido y Patricia en este difícil momento.

CHARA DE LARCHER, NADUA YOLANDA (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/18|. María Luisa Daher participa con gran dolor su fallecimiento y acompaña a su hija Patricia y demás familares en tan difícil momento y eleva oraciones en su memoria.

CHARA DE LARCHER, NADUA YOLANDA (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/18|. Luis Alberto Miguel, Estela Gelid de Miguel y Teresa Gelid participan con mucho dolor el fallecimiento de Yola. Acompañan a sus hijos Guido, Patricia y familias. Ruegan oraciones en su memoria.

CHARA DE LARCHER, NADUA YOLANDA (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/18|. Gustavo Urtubey, su esposa Eve Luz Juárez y familia participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

CHARA DE LARCHER, NADUA YOLANDA (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/18|. Walter Machín, Sarife Abdala Leiva y Pilar Machín participan con dolor el fallecimiento de la madre de su amigo Guido Larcher y elevan oraciones en su memoria.

CHARA DE LARCHER, NADUA YOLANDA (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/18|. Emilse Suasnábar de Benavente e hijos Oscar y Rodolfo Benavente participan con mucho dolor el fallecimiento de la señora madre de la querida Dra. Patricia Larcher y ruegan oraciones en su memoria.

CHARA DE LARCHER, NADUA YOLANDA (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/18|. Manuel Héctor Álvarez, Delia Raab de Álvarez, sus hijos Adriana, Alejandro y Patricia participan con dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijos con mucho afecto.

CHARA DE LARCHER, NADUA YOLANDA (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/18|. El señor Vicerrector de Relaciones Institucionales de la Universidad Catolica de Santiago del Estero, Lic. Luis Alberto Guantay, participa con pesar su fallecimiento, y acompaña con mucho afecto a sus hijos Patricia y Guido en este difícil momento de dolor. Espera para toda la familia Larcher pronta resignación.

CORREA, AMÉRICO OSVALDO (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/18|. Los integrantes de la Cámara de Arte "La Bohardilla", participan con profundo dolor el fallecimiento de su asociada, acompañando a la querida y destacada Artista Plástica Olga Correa en estos momentos de pesar. Elevan oraciones en su memoria.

CORREA, AMÉRICO OSVALDO (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/18|. La comisión directiva y socios del Club de Los Abuelos de Santiago del Estero, participan con dolor el fallecimiento del hermano de su socia Sra. Olga Correa, rogamos oraciones en su memoria.

CORREA, AMÉRICO OSVALDO (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/18|. Celsa Soriano de Díaz participa el fallecimiento del hermano de Olguita, la acompaña en estos tristes momentos y ruega por su eterno descanso en la Casa de Dios Padre.

GEREZ DE LUNA, ALBA LUCI (q.e.p.d.) Falleció 16/7/18|. "Hoy estás junto a Dios nuestro Señor por todo lo bueno que diste por tu familia". La comision directiva, subcomision de Jubilados y Pensionados y demás Cuerpos orgánicos del Sindicato de Luz y Fuerza participan con profundo dolor el fallecimiento de nuestra afiliada y acompañan a sus familiares en este difícil momento de pérdida irreparable. Ruegan una oración en su memoria.

GEREZ DE LUNA, ALBA LUCI (q.e.p.d.) Falleció 16/7/18|. Beto Juárez, su esposa Alba, sus hijos y respectivas familias participan con profundo pesar el fallecimiento de la mamá de su querida amiga Graciela. Elevan oraciones en su memoria y ruegan cristiano consuelo para sus familiares. Las Termas.

GEREZ DE LUNA, ALBA LUCI (q.e.p.d.) Falleció 16/7/18|. Sra. Mirta Pastoriza, participa con dolor el fallecimiento de la Sra. madre de Graciela. Acompaña a la flia. en esta circunstancia dolorosa y ruega oraciones en su memoria.

GEREZ DE LUNA, ALBA LUCI (q.e.p.d.) Falleció 16/7/18|. Myriam Maza y María Angélica Maza de Alegre participan su fallecimiento y acompañan a la familia en estos momentos de dolor.

GEREZ DE LUNA, ALBA LUCI (q.e.p.d.) Falleció 16/7/18|. María Inés, Jaqueline, Viviana, Silvina, Teresita, Viviana, María, Carlos, Stefano, Inés y Myriam del Área Sueldos de la DGIPSE participan el fallecimiento de la madre de Fernando y elevan una oración en su memoria.

GUTIÉRREZ, MARÍA JOSEFA (q.e.p.d.) Falleció el 17/7/18|. Cecilia y Mario, sus hijos Ale y Ana López Argañarás participan el fallecimiento de la abuela Mary y elevan oraciones en su memoria.

GUTIÉRREZ, MARÍA JOSEFA (q.e.p.d.) Falleció el 17/7/18|. Hugo Argañarás, su esposa Ángela Innamorato, hijos: Pablo Santiago, Hugo Andrés, María Alejandra y respectivas familias participan con pesar el fallecimiento de nuestra estimada Mary, elevando oraciones en su memoria.

GUTIÉRREZ, MARÍA JOSEFA (q.e.p.d.) Falleció el 17/7/18|. Honorable comisión directiva, socios y jugadores, simpatizantes, área administrativa y de maestranza del Club Atlético Central Córdoba, acompaña a su jefe de Prensa Leo Argañaraz por la irreparable pérdida de su abuela.

GUTIÉRREZ, MARÍA JOSEFA (q.e.p.d.) Falleció el 17/7/18|. El Grupo Scout "Virgen del Pilar". A nuestra querida abuela, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

GUTIÉRREZ, MARÍA JOSEFA (q.e.p.d.) Falleció el 17/7/18|. María Mercedes Paz de Ocaranza y flia., participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

GUTIÉRREZ, MARÍA JOSEFA (q.e.p.d.) Falleció el 17/7/18|. Dijo Jesús yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mi aunque muera vivirá eternamente ! Nélida Telmo de Seade y flia., participa el fallecimiento de su vecina y amiga, que supo inculcar la fe y el amor a Dios por su incansable labor cristiana en nuestra parroquia Virgen del Pilar del Bº Autonomía. Acompañan a sus fliares. en el dolor y la oración.

GUTIÉRREZ, MARÍA JOSEFA (q.e.p.d.) Falleció el 17/7/18|. ''Señor bendícela y hazla descansar en tu regazo permitiéndole gozar de tu Reino''. Andrónico Suárez y familia, acompañan a su hija Coca Colunga de Argañaraz en este difícil momento y elevan una oración a su querida memoria.

GUTIÉRREZ, MARÍA JOSEFA (q.e.p.d.) Falleció el 17/7/18|. Sus amigas: Victoria Zarco, Mercedes Paz de Ocaranza, Imelda Lopez, Susana Corbalán, Mirta Beatriz Guzmán y Mary Atias, participan con profundo dolor su fallecimiento.

GUTIÉRREZ, MARÍA JOSEFA (q.e.p.d.) Falleció el 17/7/18|. Ines Elvecia Argañaraz, Daniel Roberto Argañaraz y flia., y Jorge Raúl Argañaraz y flia, participan con profundo pesar su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

HAZÁN, SARA STELLÉS (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/18|. Stella Querida, tus compañeras y amigas de la Promicion de la Normal: Nory, Susy, Silvia, Noemí, Leonor, Gringa, Claudia, Patricia, Alicia, Moni, Susi, Mary, Rosy, Alicia, Sary, Elsa, Anita, Sara, Olga, Analía, Petit, Merce... te acompañamos en este doloroso momento y abrazamos tu corazon en un intento de aliviar tu sufrimiento. Rogamos por el eterno descanso de tu querida mamá y elevamos oraciones para que descanse en paz, Amén.

IBÁÑEZ, MIRTA MAGDALENA (q.e.p.d.) Falleció el 18/7/18|. Sus hijos Gustavo, Víctor, Alejandro y Hugo, hijos polít. Emilia, Sandra y China, nietos, sobrinos, Noemí y Mónica y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados hoy en el cementerio La Piedad. Casa de duelo Avda. Libertador 1451 Bº J. F. Ibarra. CARUSO CIA. ARG. DE SEGUROS SA. EMPRESA SANTIAGO.

JEREZ, MANUEL BARTOLOMÉ (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/18|. Los hermanos políticos de su hermana Graciela: Norma Lissi y Antonio Taboada, Marthavelina, Paola Alejandra, José Antonio y Stella Marys Taboada Lissi participan con pesar su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

LÓPEZ, ALICIA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 18/7/18|. Sus hermanas Carmen, Magdalena, Sara, Silvia y Ataliva Lopez participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio privado Parque de La Paz.

LÓPEZ, ALICIA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 18/7/18|. Emilio Rizo Patrón, Teresita Rizo Patrón de Varela, sus hijos Silvia, María Lucrecia y Sergio Ratier, su sobrino Mauricio Rodolfo despiden con amor a Alicia rogando oraciones en su memoria.

LUNA, CARLOS DANTE DR. ( CACHY) (q.e.p.d.) Falleció en Tucumán el 16/7/18|. La amigas de su hermana Tere: Zuni, Susy M., Sara, Tere, Marta, Lili, Georgina, Susy L, Gorda, Patricia, Anita y Chamaca participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a toda la flia. con oraciones.

LUNA, RAMONA ZENOBIA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 18/7/18|. "No llores si me amas... si conocieras el don de Dios y lo que es el Cielo... enjuga tu llanto y no llores si me amas. Su esposo Alberto E. Peralta, su hijo Rodolfo José Peralta, su hija politica Veronica Infante y sus nietas Luisana y Delfina, participan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. Ruegan oraciones en su querida memoria.

LUNA, RAMONA ZENOBIA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 18/7/18|. "Que el amor de María reciba a su hija". Su hermana Marta, participa con dolor su fallecimiento y elevan oraciones por la paz de su alma.

LUNA, RAMONA ZENOBIA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 18/7/18|. "Yo pongo mi esperanza en Ti Señor, y confio en tu palabra". Su hermana Elida, su esposo Ricardo, sus sobrinos Ricardo, Cecilia, Ana y Diego y sobrinos nietos Geronimo y Pilar, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

LUNA, RAMONA ZENOBIA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 18/7/18|. Cr. Julio R. Marañon y su esposa Luisa E. Astún participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

LUNA, RAMONA ZENOBIA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 18/7/18|. La Comisión Directiva y Socios de Tiro Federal Argentino - La Banda participan su fallecimiento y acompañan a Alberto en este doloroso momento. Ruegan oraciones en su memoria.

LUNA, RAMONA ZENOBIA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 18/7/18|. Tus compañeros de la Promocion 1969 de la Escuela de Comercio, te despedimos con un gran dolor. Se nos va una hermosa persona, sana de corazón y sencilla con la cual compartimos desde la adolescencia, hasta hoy en que partes al Reino del Señor. Que Dios te dé el mejor lugar a su lado. Tus compañeros Ana MariaTejera, Clary Gallardo, Alba Bravo, Cuca Caro, Miguel Amaya, Pacha Ledesma, Chiquino Morales, Lilian de Morales, Roberto Garnica y Coco Abbondandolo, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

LUNA, RAMONA ZENOBIA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 18/7/18|. El secretario general del SADOP (Sindicato Argentino de Docentes Privados), seccional Sgo. del Estero Prof. Tristán Hugo Funes, participa con profundo dolor el fallecimiento de la compañera Ramonita y ruega oraciones en su memoria.

LUNA, RAMONA ZENOBIA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 18/7/18|. El SADOP (Sindicato Argentino de Docentes Privados), seccional Sgo. del Estero, su comisión directiva y cuerpo de delegados escolares, participa con profundo dolor el fallecimiento de la compañera Ramonita exmiembro de comisión directiva y acompaña a su familia en tan doloroso momento.

LUNA, RAMONA ZENOBIA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 18/7/18|. Asociacion Orientacion para la Joven y el Instituto de Capacitacion para la Joven LL17, participan con profundo dolor el fallecimiento de su ex-socia y ex-profesora Ramona. Ruegan oraciones en su memoria.

MUJICA, GABRIEL EDGARDO (q.e.p.d. Falleció el 16/7/18|. No he muerto, solo me fui antes y no quiero que me recuerden con lagrimas como aquel que no tiene esperanza. No he muerto, aunque mi cuerpo no esté. Siempre mi presencia se hará sentir. Seré la brisa que besaré sus rostros, Seré un recuerdo dulce que asista a sus memorias, Seré un página bonita en su historia. Perdón a todos, tomé únicamente uno de los trenes anteriores y se me olvidó decirles... No he muerto, Solo me fui antes. Mónica, Luciana, Mimí, Silvia, Alejandro, Fede, Enzo, Maxi y Alejandra. Elevan oraciones en memoria de Gabriel, hermano de nuestro querido amigo Mariano.

REYNOSO, MABEL ELIZABETH Lic. (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/18|. Nené de Cuadros, despide con el cariño de siempre a la querida ex-alumna y colega Mabel y acompaña a Maximo y demás familiares en este difícil momento.

SAN MIGUEL, ABEL DANTE (q.e.p.d.) Falleció el 18/7/18|. Su hermana Olma, su esposo Tadeo, sus hijos Dra Liz y Tedy Santillán y flia, participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados hoy en el cementerio de Los Flores a las 10 hs. Se pide oraciones en su memoria.

SAN MIGUEL, ABEL DANTE (q.e.p.d.) Falleció el 18/7/18|. "Señor, ya está ante tí, hazlo descansar en tu regazo". Mónica Coronel, participa con profundo dolor su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy a las 10 hs. en el cementerio de Los Flores. Se pide una oración en su memoria.

TEVES DE TOSCANO, JUANA PETRONA (q.e.p.d.) Falleció el 17/7/18|. Sus hijos Graciela Toscano y Raúl Lorenzo, sus nietos Victoria, Mariano y Jorge, Julieta y Lucinda, y bisnietos Valentina, Francisco, Sofia, Delfina Gregorio, Indiana y Vicente. participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria. Sus restos fueron sepultados en el cementerio Parque de la Paz.

TEVES DE TOSCANO, JUANA PETRONA (q.e.p.d.) Falleció el 17/7/18|. Sus hijos Juan Toscano y Estela Pianezzola, sus nietos Juan Paulo, Natalia, Gustavo, Paula y Mariana y bisnietos Sofia, Julieta y Massimo, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones por su eterno descanso. Sus restos fueron sepultados en el cementerio Parque de la Paz.

TEVES DE TOSCANO, JUANA PETRONA (q.e.p.d.) Falleció el 17/7/18|. Sus hermanos Mamo, Pedro, Chicha, Leo Dan, Carlitos y Amanda con sus respectivas flias, participan con profundo dolor el fallecimiento de nuestra querida hermana Juanita, rogamos por su feliz resurrección y brille para ella la luz eterna. Sus restos fueron sepultados en el cementerio Parque de la Paz.

TEVES DE TOSCANO, JUANA PETRONA (q.e.p.d.) Falleció el 17/7/18|. Abuelita Juana, gracias por todo el amor que nos brindaste... Te vamos a extrañar. Su nieto Juan Paulo Toscano, María Esther Paskevicius y tu bisnieta Julieta Toscano Paskevicius, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria. Descansa en paz abuela.

TEVES DE TOSCANO, JUANA PETRONA (q.e.p.d.) Falleció el 17/7/18|. "Señor dale el descanso eterno". Querida tía Juana: fuiste muy importante en todas las etapas de mi vida, como también en la vida de mi flia; te fuiste sabiendo lo mucho que te queríamos y respetábamos. Hoy con dolor lloramos tu partida y no dudamos que estarás al lado del Señor, porque ese lugar te lo ganaste y bien merecido. Siempre estarás en mi mente y en lo más profundo de mi corazón. Su sobrino Dr. Ricardo R. Tevez y su Sra. esposa Marisa, ruegan oraciones en su memoria.

TEVES DE TOSCANO, JUANA PETRONA (q.e.p.d.) Falleció el 17/7/18|. Querida tía Juana: aún en la distancia le pedimos a Dios que los ángeles estén a tu lado. Eras un ángel para nosotros por haber recibido mucho amor de tu parte. Hoy nos duele no poder estar para despedirte, pero estamos seguros que ya estás al lado de Dïos. Siempre estarás en nuestros corazones, querida tía Juanita. Sus sobrinos nietos Lic. María Guadalupe, Lic. María Florencia y Dr. Ricardo N. Tevez (hijo). Ruegan una oración en su memoria.

TEVES DE TOSCANO, JUANA PETRONA (q.e.p.d.) Falleció el 17/7/18|. "Me acuesto en paz y en seguida me duermo, porque sólo tú, Señor, aseguras mi descanso". María Marta Arce, Pedro Pablo Contardi, sus hijos María Luz, Pedro y Mariana participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

TEVES DE TOSCANO, JUANA PETRONA (q.e.p.d.) Falleció el 17/7/18|. "Le dijo Jesús: "Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá". Ramón Arce, su esposa e hijos participan con profundo dolor su fallecimiento.

TEVES DE TOSCANO, JUANA PETRONA (q.e.p.d.) Falleció el 17/7/18|. Alejandro Muñoz y flia., Pablo Muñoz y flia., participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

TEVES DE TOSCANO, JUANA PETRONA (q.e.p.d.) Falleció el 17/7/18|. "Señor ya está ante tí, recíbela en tu Reino". Alejandra Soria, participa su fallecimiento con mucho dolor y brille para Juana la luz que no tiene fin.

TEVES DE TOSCANO, JUANA PETRONA (q.e.p.d.) Falleció el 17/7/18|. Carlos Augusto Paskevicius y su señora Josefina Lissi, sus hijos Ana y Jesús Silva, Maria Esther y Juan Paulo Toscano y Maria Josefina Paskevicius y sus nietos Milagros y Santino Silva Paskevicius y Julietta Toscano Paskevicius, participan con profundo dolor el fallecimiento de su querida Juanita. Elevan oraciones al Altisimo, rogando por su eterno descanso.

TEVES DE TOSCANO, JUANA PETRONA (q.e.p.d.) Falleció el 17/7/18|. Eduardo Toscano, sus hijos Sebastián, Sergio y Maria Soledad Toscano con sus respectivas flias., y Lidia Catálfamo, participan con dolor el fallecimiento de su querida tía Juana. Ruegan oraciones en su memoria.

TEVES DE TOSCANO, JUANA PETRONA (q.e.p.d.) Falleció el 17/7/18|. "Brille para ella la luz que no tiene fin ". Nené Sosa y Victorio Pianezzola sus hijos Carlos, Nicolas y Josefina, y Trini Segura de Sosa, participan su fallecimiento y acompañan a sus hijos por tan irreparable pérdida. Rogamos oraciones en su querida memoria.

TEVES DE TOSCANO, JUANA PETRONA (q.e.p.d.) Falleció el 17/7/18|. "Señor recíbela en tu Reino y dale el descanso eterno ". Tita Audagnotti y Antonio Pianezzola, sus hijos Barina, Marcos y Carla, Agustina y Germán, nietos Micaela, Bruno, Tiziana y Valentino, participan su fallecimiento y acompañan a sus familiares en este momento de dolor. Ruegan oraciones en su querida memoria.

TEVES DE TOSCANO, JUANA PETRONA (q.e.p.d.) Falleció el 17/7/18|. "Que el Señor le conceda el descanso eterno ". Silvia Toscano y Alfredo Pianezzola, sus hijos Luis Alfredo y Melina, Lorena y Bruno, Valeria e Ignacio y Diego, nietas Delfina y Catalina, Marta Ponce Ruiz de Toscano, participan su fallecimiento y acompañan a su flia. en su dolor. Ruegan oraciones en su querida memoria.

TEVES DE TOSCANO, JUANA PETRONA (q.e.p.d.) Falleció el 17/7/18|. Marita Kanter, Julia, Raquel, Cecilia y Susana, participan el fallecimiento de la querida Juana. Ruegan oraciones en su memoria.

TEVES DE TOSCANO, JUANA PETRONA (q.e.p.d.) Falleció el 17/7/18|. Sus compañeros y compañeras del Movimiento EVITA, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones por la paz de su alma. Sus restos fueron sepultados en el cementerio Parque de la Paz.

TEVES DE TOSCANO, JUANA PETRONA (q.e.p.d.) Falleció el 17/7/18|. Descansa en paz querida Juanita. Liliana Lema y sus hijos Alejandra, Maximiliano y Adrian Soria, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

TEVES DE TOSCANO, JUANA PETRONA (q.e.p.d.) Falleció el 17/7/18|. "Señor ya está ante tí, recíbela en tu Reino". Alejandra Soria, participa su fallecimiento con mucho dolor y brille para Juana la luz que no tiene fin.

Invitación a Misa

CASTELLANOS, MARCIAL EDGARDO (Cacho) (q.e.p.d.) Falleció el 19/7/15|. Su madre, sus hermanos, sus hijas y nietos, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 en la parroquia Virgen del Valle. Bº H. Hondo, con motivo de cumplirse tres años de su fallecimiento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

JIMÉNEZ, LUIS BENJAMÍN (q.e.p.d.) Falleció el 19/3/15|. Sus padres Hilda y Matteo, su esposa Alicia, sus hijos Cristian, Marcos, Alejandro, sus nietos Santiago, Benjamín, Tomás, invitan a la misa en Catedral Basílica a las 20.30 hs. al cumplirse 3 años y cuatro meses de su fallecimiento.

LESCANO, HUGO LISANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 19/6/18|. Sus hijos y nietos agradecen a medicos y todo el personal de las U.T.Intensiva e Intermedia del sanatorio Alberdi, del al area de Sistema y Recursos Humanos de la DGR de la Pcia., al personal docente y de maestranza de la Esc. Martín Uriondo y al Dr. Omar Abdala e invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs. en la parroquia San José del Bº Belgrano, al cumplirse 1 mes de su fallecimiento.

MALDONADO, HÉCTOR MANUEL (Coco) (q.e.p.d.) Falleció el 19/1/18|. Corran y no se cansen, metan goles y no se dejen hacer!! Un periodista ante de empezar el partido entrevista a un jugador y para terminar le pregunto: Como esta el equipo para hoy? y el tonto no sé que habrá pensado que le contesta Limpito!! Ayer me lo ha lavado mi mamá, Anécdotas y vivencias que compartimos con vos y las extrañamos a 6 meses de tu partida. Su esposa Maria Cristina Rodriguez, sus hijos Pedro Pablo, María Alejandra, Martín y Fernando y su nieta Delfina, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs. en la parroquia La Inmaculada, al cumplirse 6 meses de su fallecimiento.

Agradecimientos

Recordatorios

CHÁVEZ, NAZARENA DOLORES (q.e.p.d.) Falleció el 19/5/17|. Mi princesa, algunas personas son eternas. Aunque no estes tu escencia vive en nuestros recuerdos. Vos nunca nos dejaste. La ausencia y el tiempo no saben la falta que le haces a mi corazón. No estamos lejos cuando nos llevamos en el alma. Su mamá Julia, sus abuelos Julia y Nicolás, sus tío abuelos, tios, primas, compañeros de colegio y amigos la recuerdan a 14 meses de su partida al Cielo.

Responsos

Traslado de Restos

La Banda

Sepelios Participaciones

GALVÁN VDA. DE VIZCARRA, EMMA ROMELIA (q.e.p.d.) Falleció el 18/7/18|. Ay madre mía, un dolor y un vacío inenarrable dejas en nuestras vidas, tu amor, sacrificio y tu decencia intentará ser nuestra fortaleza ante tu ausencia, la honradez de tu conducta y tu ejemplo serán la guía a seguir ante las adversidades de cada día. Te amaremos por siempre. Descansa en paz. Su hijo Ramón Vizcarra, hija política Ana Acuña de Vizcarra, su hijo Matias David Vizcarra Galván y su nieto Thiago Vizcarra, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

GALVÁN VDA. DE VIZCARRA, EMMA ROMELIA (q.e.p.d.) Falleció el 18/7/18|. Mujer ejemplar, guerrera de sueños, pilar de nuestras vidas. Hoy te despido con el dolor de las partidas sin retorno pero con la tranquilidad de saber que fuiste cuidada y amada hasta tu último suspiro. Su hija María Teresita, tus nietos Lucas Nicolás, Tatiana Soledad y María Jimena Ross y tu fiel María Acosta te despiden con amor.

GALVÁN VDA. DE VIZCARRA, EMMA ROMELIA (q.e.p.d.) Falleció el 18/7/18|. 'Señor, solo tú eres dueño de la vida. Nos concedes la gracia de nacer, siempre con un propósito y del mismo modo nos llamas a tu reino de luz cuando consideras que nuestra misión en la tierra ya está cumplida...Tú que eres un Dios de amor y perdón exímela de sus faltas, abrázala con tu amor infinito y permite su eterno descanso junto a ti. Su hijo Juancho Vizcarra y su hija política Gladys Manzoni, sus nietos Juan Daniel y flia, Juan Ángel y Bruno Gastón, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria

GALVÁN, EMMA ROMELIA (q.e.p.d.) Falleció el 18/7/18|. Sus hijos Teresita, Hugo Cristina, Juan, Mario, Ema, María de los Ángeles, Ramón y Matías, hijos pol., nietos, bisnietos y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados a las 11 en el cementerio Jardín del Sol. Casa de duelo Belgrano 532, L.B. (sala velat). SERVICIO IOSEP ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

GALVÁN VDA DE VIZCARRA, EMMA ROMELIA (q.e.p.d.) Falleció el 18/7/18|. "En esta mañana fría partiste junto al Dios que me enseñaste a amar. Madre querida, mi alma está triste pero sé que un día nos fundiremos en un abrazo eterno". Su hija María Cristina Vizcarra, su hijo político Daniel Carrasco, sus nietos Brenda y Cristian; Yanina y Carlos; Anahí y Javier; y sus bisnietos participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

GALVÁN VDA DE VIZCARRA, EMMA ROMELIA (q.e.p.d.) Falleció el 18/7/18|. Su hija María de los Angeles Vizcarra, sus nietos Juan Manuel, Aldo Emanuel y Luciana Estefanía Abram, su nieta política Andrea Urquiza y su bisnieto Juan Cruz, sus nietos en el cariño Rodrigo Gonzales, Rita Diaz , Yessica Gallardo y Sandra Miranda, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria. Que el Señor la reciba en su brazos y le dé el descanso eterno.

GALVÁN VDA DE VIZCARRA, EMMA ROMELIA (q.e.p.d.) Falleció el 18/7/18|. Mamá querida: que los angeles te lleven al cielo para que seas abrazada con el infinito amor y misericordia del Buen Dios. Descansa en paz. Te amaremos por siempre. Su hija Ema Miriam Vizcarra, hijo polìtico Daniel Orellana, nietos Florencia y Santiago; en el afecto Sandra, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su querida memoria.

GALVÁN VDA DE VIZCARRA, EMMA ROMELIA (q.e.p.d.) Falleció el 18/7/18|. "Que en este descanso eterno el Señor, la proteja con su mirada, que brille para vos la luz que no tiene fin''. Su hijo Hugo Vizcarra, su hija política Juana, sus nietos Lorena; Itatí y Facundo, participan con dolor su fallecimiento y ruegan por su eterno descanso.

GALVÁN VDA. DE VIZCARRA, EMMA ROMELIA (q.e.p.d.) Falleció el 18/7/18|. "Abuela a la distancia te despedimos con amor''. Sus nietos Lucas Nicolas y Jessica Nani, Tatiana Soledad y Juan José Saez y María Jimena Ross, tus bisnietos María Emilia y Milena Amalia Ross Nani; María Josefina e Ignacio Falco Ross, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

GALVÁN VDA. DE VIZCARRA, EMMA ROMELIA (q.e.p.d.) Falleció el 18/7/18|. "Que el Señor le conceda el descanso eterno y brille para ella la luz que no tiene fin". Su hermana política Yolanda Vaulet de Vizcarra, sus sobrinos Raúl, Susana, Viky y Mario Vizcarra y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en estos momentos de pesar.

GALVÁN VDA. DE VIZCARRA, EMMA ROMELIA (q.e.p.d.) Falleció el 18/7/18|. Su sobrina Porota Pereyra de González y sus hijos Alejandra, Gustavo, Piki y Carla González y sus respectivas familias participan su fallecimiento y ruegan una oración a su querida memoria

GALVÁN VDA DE VIZCARRA, EMMA ROMELIA (q.e.p.d.) Falleció el 18/7/18|. Sus sobrinos Mashico, Chichina, Nolberto y Mari Rodriguez y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan con gran afecto a la familia en este momento de dolor, sus restos serán inhumados hoy a las 11 hs. en el cementerio Jardín del Sol.

GALVÁN VDA DE VIZCARRA, EMMA ROMELIA (q.e.p.d.) Falleció el 18/7/18|. Dr. Nicolás Ross y familia participan con dolor el fallecimiento de la abuela de sus hijos Lucas, Tatiana y Jimena. Ruegan oraciones en su memoria.

GALVÁN VDA. DE VIZCARRA, EMMA ROMELIA (q.e.p.d.) Falleció el 18/7/18|. Nora Moya de Romaní y flia. participa el fallecimiento de la mamá de su amiga Tere y acompaña en su dolor a toda su flia. Ruega oraciones en su memoria.

GALVÁN VDA DE VIZCARRA, EMMA ROMELIA (q.e.p.d.) Falleció el 18/7/18|. La Coordinación de la Carrera de Licenciatura en Enfermería de la Facultad de Humanidades, Cs. Sociales y de la Salud de la UNSE, docentes, alumnos, egresados y no docentes participa el fallecimiento de la mamá de la Profesora Ema Miriam Vizcarra, estimada amiga y acompaña a toda su querida familia en estos difíciles momentos. Ruegan por su eterno descanso y cristiana resignación para todos sus seres queridos.

GALVÁN VDA DE VIZCARRA, EMMA ROMELIA (q.e.p.d.) Falleció el 18/7/18|. Esther y Rubén Dinardo, participan con tristeza el fallecimiento de la mamá de su querida amiga Ema y acompañan a toda su familia en estos difíciles momentos. Rogamos por su eterno descanso y cristiana resignación para todos sus seres queridos.

GALVÁN VDA DE VIZCARRA, EMMA ROMELIA (q.e.p.d.) Falleció el 18/7/18|. Ana María Domínguez y familia participan el fallecimiento de la mamá de Ema y acompañan a toda su familia en estos difíciles momentos. Rogamos por su eterno descanso y cristiana resignación para todos sus seres queridos.

GALVÁN VDA. DE VIZCARRA, EMMA ROMELIA (q.e.p.d.) Falleció el 18/7/18|. Amado Dios: Por favor permite el descanso en el paraíso, del alma de quien ya abandonó este plano terrenal y ha emprendido el viaje al cielo prometido. Nélida Gladys Rojas y flia, participan con profundo dolor su fallecimiento y que brille para ella la luz que no tiene fin.

GALVÁN VDA. DE VIZCARRA, EMMA ROMELIA (q.e.p.d.) Falleció el 18/7/18|. Hoy estamos muy triste por tu partida, y tus ojos están cerrados, pero siempre lo recordaremos abiertos y con brillo en el corazón. Tu ahijado Pirucho, sobrinos María Elena, Marta y Pichina Ciappino, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

GALVÁN VDA. DE VIZCARRA, EMMA ROMELIA (q.e.p.d.) Falleció el 18/7/18|. La comisión directiva del Colegio de Profesionales de Enfermería de Sgo. del Estero, participa con profundo dolor el fallecimiento de la madre de nuestra socia y colega Lic. Ema Vizcarra y acompaña a toda su familia en estos tristes momentos.

GALVÁN VDA DE VIZCARRA, EMMA ROMELIA (q.e.p.d.) Falleció el 18/7/18|. La comisión directiva de ADUNSE (Asociación de Docentes de la Universidad Nacional de Santiago del Estero) acompaña en este difícil momento a nuestra afiliada y amiga Ema.

GALVÁN VDA. DE VIZCARRA, EMMA ROMELIA (q.e.p.d.) Falleció el 18/7/18|. El Rector, Ing. Héctor Rubén Paz y la Vicerrectora, Mg. María Mercedes Díaz, el Honorable Consejo Superior, Decanos, Vicedecanos, Secretarios del Rectorado, Consejeros Directivos, Docentes, Nodocentes y los integrantes de la Comunidad Universitaria de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, expresan sus condolencias por el fallecimiento de la madre de la Docente de la Carrera de Enfermería de la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud, Prof. Ema Vizcarra. Acompañan en este difícil momento a su familia y elevan oraciones en su memoria.

GALVÁN VDA. DE VIZCARRA, EMMA ROMELIA (q.e.p.d.) Falleció el 18/7/18|. El Decano de la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud, Lic. Hugo Marcelino Ledesma, la Vicedecana Lic. Josefina Fantoni, los Consejeros Directivos, Secretarios de la Facultad, Docentes, No Docentes y alumnos de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, expresan sus condolencias por el fallecimiento, de la madre de la Docente de la Carrera de Enfermería de la Facultad arriba mencionada, Prof. Ema Vizcarra. Acompañan en este difícil momento a su familia y elevan oraciones en su memoria.

GALVÁN VDA. DE VIZCARRA, EMMA ROMELIA (q.e.p.d.) Falleció el 18/7/18|. Adilia González Vda. de Ciappino, sus hijos Karina, Andrea y Sebastián Ciappino participan su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

GALVÁN VDA DE VIZCARRA, EMMA ROMELIA (q.e.p.d.) Falleció el 18/7/18|. Que en este descanso eterno el Señor te proteja con su mirada. Tu cuñada Norma Lucia Vizcarra y su sobrino Rafael Alejandro, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruega oraciones en su memoria.

GALVÁN VDA DE VIZCARRA, EMMA ROMELIA (q.e.p.d.) Falleció el 18/7/18|. Omar Layús, Dolores Vera y Claudia Aguirre, personal de la secretaria de extensión , vinculación y Transferencia de la Facultad de Humanidades. Ciencias Sociales y de la Salud de la Unse participan con profundo pesar el fallecimiento de la señora madre de su compañero Matías, ruegan oraciones en su memoria y acompañan a la familia en este difícil momento de dolor.

Invitación a Misa

GÓMEZ, MARIO HÉCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 19/7/17|. Te recordaremos por siempre mi viejo querido. Nos dejaste un vacio enorme. Sus hijos Pato y Eli, hijos políticos Claudia y Marcelo, nietos Esteban, Florencia, Claudia, Héctor y Luisito y su bisnieto Juan, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs en la Parroquia Santiago Apóstol, al cumplirse 1 año de su partida.

LÓPEZ, DELFINA (Fina) (q.e.p.d.) Falleció el 19/6/18|. Querida hermana, duele tanto aceptar tu ausencia, no encontramos consuelo y te vemos en cada cosa, en cada recuerdo, siempre felíz y sonriente. Su hermana Lola, sobrinos y demás familiares, invitan a la misa en la parroquia Santiago Apóstol hoy a las 20 hs. al cumplirse un mes de su fallecimiento.

Agradecimientos

Recordatorios

Responsos

Traslado de Restos

Interior

Sepelios Participaciones

ARIAS DE ÁLVAREZ, JUANA LUISA (q.e.p.d.) Falleció 18/7/18|. Su esposo Román Álvarez, hijos Ernesto y Silvia Álvarez, hijos políticos Águeda del Valle Ibáñez, nietos Cecilia, Paola, Franco, Mauro y Mónica, Emanuel y demás familiares, sus restos serán inhumados hoy en el cementerio La Esperanza. C. de duelo Mitre y Europa (S.V.) Municipal - EMPRESA SANTIAGO.

DÍAZ, VÍCTOR HUGO (q.e.p.d.) Falleció el 18/7/18|. Su esposa Karina del Carmen González, sus hijos Rubén, Alejandra, Ramón, Daniel, Gabriel, Yesica, Gisela, Fernando, Julieta y Mariano Díaz, H. pol., nietos, bisnietos y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados a las 17 en el cementerio La Esperanza. Casa de duelo Bº Fátima (Clodomira) SERVICIO CARUSO CIA. ARG. DE SEGUROS CIA. ARG. ANTONIO GUBAIRA SRL.

ORELLANO, HUGO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 18/7/18|. Su esposa Ana Maria Farias, sus sobrinos Claudia , Raul, Silvia, Marina, Mari, Walter y demas familiares. Sus restos serán cremados en el dia de la fecha. Servicio Realizado por COCHERIA NORTE. La Plata 162. Tel. 4219787.

ORIETA GRIMALDI, PEDRO FELIPE (q.e.p.d.) Falleció el 18/7/18|. Su padre: Pedro Orieta, sus tíos, primos, sobrinos y demás familiares participan su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy a las 10 en el cementerio La Esperanza. Casa de duelo A. Herrera y Mailín (S.V. Nº 1). Clodomira - EMPRESA SANTIAGO.

ORIETA GRIMALDI, PEDRO FELIPE (q.e.p.d.) Falleció el 18/7/18|. La comunidad educativa del Colegio Ciudad de La Banda, participa con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a la familia en este dificil momento. Ruegan oraciones en su memoria..

ORIETA GRIMALDI, PEDRO FELIPE (q.e.p.d.) Falleció el 18/7/18|. "Bienaventurados los limpios de corazón porque de ellos será el Reino de los Cielos". Mario "Ytila" Roldán y flia, participan con profundo dolor el fallecimiento del hijo de su amigo Pedro. Ruegan oraciones en su memoria. Clodomira.

ORIETA GRIMALDI, PEDRO FELIPE (q.e.p.d.) Falleció el 18/7/18|. El equipo de Fútbol de "Julito Repuestos" y la barra de Clodomira participan con gran dolor el fallecimiento del hijo de su amigo y fiel seguidor Pedro.

ORIETA GRIMALDI, PEDRO FELIPE (q.e.p.d.) Falleció el 18/7/18|. "Las almas de los justos están en manos de Dios". Su colega Prof. Alice Ruiz participa con profundo dolor su fallecimiento y acompaña a su familia en estos momentos de pesar. Eleva oraciones en su memoria.

ORIETA GRIMALDI, PEDRO FELIPE (q.e.p.d.) Falleció el 18/7/18|. "Tu inesperada partida conmocionó a todos los que en vida te conocimos. Un ser de luz, con sonrisa plena y siempre con una frase para tus compañeros. Fuiste un docente dedicado, pendiente de tus alumnos que hoy lamentan tu partida. Pedro, te adelantaste pero dejaste sembrada la semilla más hermosa, tu cordialidad, tu alegría y tu sonrisa que nunca olvidaremos. ¡Hasta siempre!". La comunidad educativa del colegio "Héroes de Malvinas" participa con profundo dolor el fallecimiento del querido profesor. Eleva oraciones en su memoria.

PÁEZ, ALEJO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 17/7/18|. Sus hijos Mariana, Jonathan, Micaela, h. políticos Rubén y Facundo y sus nietas, sus restos fueron inhumados en el cementerio Cristo Redentor, Fernández SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE LA PLATA 162 TEL 4219787.

SILVA, RUBÉN ESTERGIDIO (q.e.p.d.) Falleció el 18/7/18|. Sus Padres Matilde Ferreyra y Enrique Silva, sus hnos. Cacho, Rita, Lita, Oscar, Gladys, Dominga, Hugo y Mariano, H. políticos, sobrinos y demás familiares participan su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy a las 12 en el cementerio Norte. Casa de duelo A. Herrera y Mailín (S. V. Nº 2) CLODOMIRA - EMPRESA SANTIAGO.

Invitación a Misa

MAGNELI, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 19/7/08|. "Cuando estaba triste, mi mamá me decía, cierra los ojos y solo piensa en cosas hermosas. Hoy cierro los ojos y pienso solo en vos mamá". Sus hijos Leo y Seba y sus respectivas familias, invitan a la misa que se realizará hoy a las 19,30 hs en parroquia Inmaculada Concepción al cumplirse diez años de su fallecimiento. Frías.





Recordatorios

LLUGDAR, JUAN DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 18/7/17|. "Que brille para él la luz que no tiene fin". Al cumplirse un año de su partida su hijo Bahía, sus hermanos Juan, Luis, Emilio, Pedro, Carlos, Eduardo, María Arsenía Llugdar lo recuerdan con el cariño y el amor de siempre. Elevan plegarias por su descanso eterno. Laprida. Choya.