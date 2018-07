Asesinaron en Buenos Aires a un mecánico santiagueño

19/07/2018 -

Un joven mecánico santiagueño fue asesinado de un balazo en la cabeza en Barracas, Buenos Aires, cuando junto a su hijo sufrieron un asalto a metros de su vivienda, según informó el diario Clarín, que identificó a la víctima como Oscar Gómez. Su hermano Néstor contó que llegó a la escena del crimen minutos después del ataque. "Hice unos pasos y vi que había muchos policías, la calle estaba cortada y no me dejaban pasar. Pensé que era un accidente, pero ahí estaba mi sobrino, sentado en la esquina, lloraba y entre sus rodillas sostenía el cuerpo de mi hermano". Contó el matutino porteño que "Oscar Roberto Gómez (52) y su sobrino, Claudio Vicente Gómez (33), habían ido hasta el supermercado chino de avenida Iriarte y Santa Elena, la misma esquina en la que Néstor bajó del colectivo. Compraron seis panes y un paquete de salchichas chico, y emprendieron a pie la vuelta al departamento que los tres compartían, a dos cuadras y media de allí. Oscar y Claudio habían hecho apenas 100 metros desde el súper cuando les frenó al lado un Peugeot 408 gris en el que iban al menos tres delincuentes. Uno se bajó para robarles, pero no pudo porque las víctimas se resistieron. Entonces un cómplice, desde el coche, les disparó a sangre fría: Oscar recibió un tiro mortal en el cráneo; desesperado, Claudio los quiso correr y a él también le dispararon, aunque la bala le rozó la cabeza y se salvó de milagro".