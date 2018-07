Macri reconoció la crisis del país, ratificó el rumbo y prometió "bajar 10 puntos la inflación" en 2019

Fotos SEGURIDAD. Mauricio Macri se mostró convencido de que el próximo año el país volverá a crecer.

19/07/2018 -

El presidente Mauricio Macri ratificó el rumbo económico del Gobierno y anticipó que vendrán meses difíciles para la actividad. Aún así, sostuvo que "vamos a retomar el crecimiento el año próximo". Además, afirmó que a pesar de la aceleración reciente de la inflación "va a bajar 10 puntos el año que viene", y anticipó que habrá más ajustes en las tarifas porque "hay que pagar los servicios por lo que valen".

En una conferencia de prensa a agenda abierta que duró media hora, el jefe de Estado dijo entender "lo que le pasa a la gente" en medio de la turbulencia financiera que impactó en la economía. "Lamentablemente no dominamos las cosas que pasan afuera, por eso necesitamos más fortaleza para el mundo en que vivimos", explicó.

Macri además volvió a asegurar que el Gobierno no tocará las retenciones a las exportaciones de granos. "No podemos crear más impuestos, los argentinos no pueden ajustarse el cinturón todo el tiempo para un Estado al que nunca le alcanza", comentó el Presidente. "Las exportaciones generan trabajo y son centrales en el futuro de la Argentina y el Mercosur", remarcó.

Al igual que en su primer año de Gobierno, el Presidente dijo que "por más que no sea tan fácil como pensábamos, el objetivo sigue siendo bajar la inflación", que ahora se encuentra en su nivel más alto en dos años.

En ese sentido hizo referencia al acuerdo con el FMI. Según Macri, el préstamo va a generar que la inflación baje 10 puntos en 2019 "hasta llegar a un dígito que es lo que tienen todos los países normales". "Estamos abocados a ponerle un límite a esto que es un gran problema", dijo. El Indec publicó que el índice de precios de junio fue de 3,7%, el más alto en dos años.

Optimismo

El jefe del Estado respondió preguntas a los periodistas acreditados, que habían sido seleccionados por sorteo. Sus primeras palabras fueron destinadas a emitir un mensaje de calma: "Veo un mejor futuro, tan claro como el primer día", dijo.

Macri volvió a defender la promoción del debate por el aborto, a pesar de las críticas de la diputada nacional de Cambiemos, Elisa Carrió.

Economía

Al ser consultado sobrela crisis financiera. Macri respondió: "Estamos enfrentando una tormenta y hemos sabido levantar las velas para mantener el rumbo. Estoy convencido que estamos haciendo el esfuerzo correcto. Sigo creyendo en el futuro que tenemos por delante. Vamos a tener unos meses en los que hay que madurar. Hay cosas que no dominamos, que son las cosas que pueden pasar en el mundo. Pero cada vez tenemos más fortalezas para enfrentar este mundo tan volátil".

Y en el mismo tramo atribuyó parte del problema al gobierno de Cristina Kirchner: "También tenemos los graves problemas que nos dejaron de la década pasada. Pero veo un mejor futuro, tan claro como el primer día".

"El crecimiento en el cual veníamos va a disminuir, las cosas que formulamos tienen que madurar, pero vamos a retomar el crecimiento el año que viene", precisó Macri. Y amplió sobre el final de la conferencia: "Esta tormenta no nos va a llevar a una crisis parecida a las del pasado".

"Con respecto a las retenciones, hay un gigante futuro desarrollando cada economía regional, orientada a la exportación, a brindarle bienes y servicios al resto del mundo. El gobierno anterior, en una política equivocada, le cobraba impuestos a todos los que exportaban. El único país del mundo que castigaba las exportaciones era la Argentina. Por eso no se generó empleo privado y las exportaciones se fueron desmoronando", señaló Macri.

"Le decimos a los argentinos que exporten, si tienen una idea van a necesitar ayuda y más trabajo. Por eso sacamos las retenciones al campo, a la minería, a los servicios. Queremos exportar para generar trabajo. No creo que sea un impuesto inteligente, nos destruye el futuro", aseguró.