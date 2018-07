Gustavo Vera: "Yo estoy a favor de la vida, pero quiero que se trabaje la educación sexual integral"

Fotos CRÍTICA. "Queremos saber por qué utilizaron a gente pobre para encubrir lavado de dinero", dijo Vera, sobre los "aportantes truchos" de Cambiemos.

19/07/2018 -

El ex legislador porteño y amigo personal del papa Francisco, Gustavo Vera, se encuentra en Santiago, para reunirse con gremialistas locales con el objetivo de conformar la Mesa Multisectorial 21F y definir "el plan de lucha contra las políticas del Gobierno nacional", actividad que se desarrollará hoy a las 18, en la sede del sindicato de Camioneros.

Entre los distintos temas abordados, en diálogo exclusivo con EL LIBERAL, Vera se refirió al debate por la legalización del aborto, y aseguró que "el papa Francisco sigue de cerca lo que está pasando en torno de este tema. Todos sabemos que no hubo educación sexual integral en los niveles educativos, y si hubiera habido, seguramente no hubiera ganado la posición del parlamento. Yo estoy a favor de la vida, pero trabajando fuertemente por la educación sexual integral de manera tal que se eviten los abortos. Entiendo que también no puede haber una penalización de las mujeres que se encuentran en una posición desesperada, pero una cosa es despenalizar y otra diferente naturalizar. Me parece que además se tenía que haber consultado al pueblo en un plebiscito y no a través de estos diputados, a quienes el pueblo mucha confianza no le tienen".

Por otro lado, hizo referencia a la investigación por supuestos aportantes truchos en la campaña de la gobernadora bonaerense Eugenia Vidal y las irregularidades detectadas en el financiamiento del frente Cambiemos. "Detectamos que en 2015 y 2017 se había utilizado el padrón de gente que cobraba planes sociales para lavar dinero. Nos llamó la atención de esta situación bastante turbia, y por lo tanto, pedimos que se haga una investigación exhaustiva. Los que nos interesa saber es de dónde salió la plata y cómo la van a justificar, y sobre todo saber por qué utilizaron a gente pobre para encubrir de alguna manera maniobras de lavado de dinero. Por mucho menos que esto Rajoy renunció en España".

Por ultimo, dijo que espera que "este año el papa Francisco pueda canonizar a Mama Antula. Francisco la tiene muy presente, y se están dando todos los pasos que corresponden al derecho canónico".