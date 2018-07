Del error del empate, a ser dueño de la clasificación histórica

19/07/2018 -

César Taborda cometió un error técnico que le permitió empatar el partido a Vélez y el propio arquero comentó sus sensaciones.

"En su intención de anticipar, Vargas le erró a la pelota y eso me confundió. Yo esperaba taparle el mano a mano y por eso salgo casi arrodillado y al errar, la pelota me pasa y queda abajo y a contrapierna. Él solo tuvo que empujarla", explicó.

Luego el arquero surgido de Estudiantes de La Plata comentó sus sensaciones.

"Lo primero que le pasa a un arquero al cometer un error, es bronca. El tema es que los años te van enseñando que hay que salir rápidamente de eso, concentrarte en el partido lo más rápido posible y luego evaluar qué podrías haber hecho".

"Por suerte me metí rápido en el partido y cuando el árbitro pitó el final, sabía que tenía la posibilidad de reivindicarme de todo lo malo que sentía después del gol, a los minutos del empate y no como en otros partidos que no hay penales y debes esperar hasta el próximo encuentro digiriendo toda esa angustia por una semana", resaltó.