Para informar sobre el pateador acudieron a las señas

Fotos PREPARADOS. Caballieri y Taborda practicaron definición por penales en el último entrenamiento y conocían a los pateadores del Fortín.

19/07/2018 -

Al finalizar el partido empatado 1-1, Central Córdoba y Vélez estiraron la definición desde los doce pasos. El entrenador de arqueros Hugo Caballieri había estudiado las cualidades de los ejecutores del Fortín y ambos relataron cómo se pasaron la información.

"Hugo los tenía anotados en el celular y esa información no se puede llevar al arco. No sabíamos cómo hacer para comunicarnos. El árbitro nos llamaba para empezar con los penales y no sabíamos cómo hacer, hasta que le dije que se quede cerca del banco y que dependiendo para donde patee el jugador él debía levantar la mano derecha o izquierda; y si patea al medio debía levantar las dos manos", contó Taborda.

"Pudimos recabar muchas informaciones sobre Vélez para que César pueda trabajar con confianza en el momento de la definición. Trabajé toda la noche y apenas se despertó les pasé los videos. En el momento de los penales nos arreglamos para poder ejecutar esa información", explicó Caballieri.

"Hay un momento de la transmisión en la que se ve que él me mira y acepta con la cabeza cuando le avisaba adónde pateaba el jugador", completó el entrenador.

Un secreto a voces

Esta historia se conoció porque en la transmisión oficial del partido, antes de la tanda de penales, una cámara filmó el momento en el que ambos dialogaban sobre el tema, hasta que el entrenador Coleoni se percató de la situación y los mandó al fondo para una mayor intimidad.

"No nos dimos cuenta porque estar tan apurados por estudiar a los pateadores. El ‘Sapo’, al estar retirado, se percató y nos empujó para atrás", contó el arquero.