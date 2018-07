Fotos CONFIANZA. Gustavo Bou tuvo un buen paso anterior por Racing, por eso se ilusiona con repetirlo en su regreso, en el que espera ser campeón otra vez.

19/07/2018 -

Racing Club de Avellaneda continúa su preparación de cara al encuentro frente a River Plate, por los octavos de final de la Copa Libertadores de América y Gustavo Bou se refirió a la serie con la que arrancará la "Academia" la actividad oficial en el semestre.

"Estamos mentalizados y tengo tranquilidad respecto de la Copa. Tenemos posibilidades de pelearle a ellos y al que sea", afirmó el delantero en diálogo con radio Continental.

La "Pantera" está afrontando su segundo ciclo en la "Academia", ya que llegó a préstamo desde Tijuana de México, club al que había emigrado con un paso triunfal por Avellaneda.

Por eso, Bou se ilusiona con repetir lo de su primer ciclo. "Ojalá vuelva a conseguir un título con Racing. Confío en mis condiciones, como cuando llegué la primera vez. Mientras me tenga confianza voy a ir para adelante", afirmó y reconoció: "Cuando me fui no pensé que iba a ser tan rápida mi vuelta. Cuando me llamó Racing aclaré que estaba dispuesto a volver".

"Las vueltas de la vida hacen que me pueda volver a encontrar con Lisandro (López) y (Ricardo) Centurión. Quiero ayudarlo a Licha a que deje todo por Racing", manifestó Bou y expresó: "Lo noto distinto a Centurión, se nota en su forma de jugar, ha crecido muchísimo".

Jornada

El plantel que dirige Eduardo Coudet cumplió ayer una nueva jornada de entrenamientos. Y lo hizo bajo la lluvia.

La entrada en calor incluyó tareas de movilidad y de técnica individual. Luego, en espacios reducidos, hubo ejercicios con el eje puesto en la presión: dos equipos de cuatro jugadores con otro funcionando como apoyo sobre el perímetro del cuadrado. A esto le siguió un ensayo táctico por puestos. Eduardo Coudet estuvo con los defensores y Ariel Broggi, con los mediocampistas y los delanteros. El día terminó con pasadas alrededor del terreno. La práctica de hoy será por la mañana.