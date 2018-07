Buen nivel tuvo el ciclismo de montaña

19/07/2018 -

Martín de San Segundo se adueñó de la tercera fecha del torneo XCO de mountain bike en Elite, en una cita que se corrió en Villa La Punta. Lo escoltó Nicolás Pallares. La prueba contó con 100 pilotos de las diferentes categorías, quienes se brindaron por el espectáculo.

Posiciones, en Sub 23: 1) Mariano Coronel. Juveniles: 1) Juan Chazarreta; 2) Nicolás Maldonado. Máster A Plus: 1) Lucas Deffis; 2) Leandro Grigera; 3) Mauricio García. Máster B Plus: 1) Eduardo Montenegro; 2) Pablo Migoya. Máster C: 1) Andrés Olmos; 2) José Gómez. Máster D: 1) Francisco Malpeli. Cadetes: 1) Nicolás Manzano; 29 Antonio Núñez. D. Juveniles: 1) Guadalupe Scarano. Pro: 1) Aníbal Frías; 2) Enzo Catán. Máster A: 1) Ariel Gómez; 2 ) Santiago Olmos. Máster B: 1) Bruno Muratore; 2) D. Van de Belde.