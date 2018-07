Mariano Andújar apareció otra vez en el radar Xeneize

19/07/2018 -

La gran cantidad de refuerzos que llegaron a Boca en este mercado, todos ellos de gran nivel, no parece conformar todavía al entrenador Guillermo Barros Schelotto. Es que el "Melli" no se resigna a incorporar un arquero de jerarquía. Caídos Ospina, Guzmán, Rulli, Romero, Marchesín y Andrada, en las últimas horas apareció otra vez el nombre de Mariano Andújar.

En enero del año pasado, el "Xeneize" ya había intentado contratar al golero titular de Estudiantes, pero no hubo acuerdo económico. Ahora, la plata no sería el problema porque al propio Andújar le interesa mucho darse el gusto de atajar en un equipo grande. Ahora en el "Pincha" sí escuchan ofertas y a su vez, como le deben plata, no es descabellado que Andújar pueda rescindir por su cuenta y Boca no termine pagando más que su contrato.





Pero como Andújar ya jugó en esta Libertadores, solamente podría atajar en Boca en la Superliga y la Copa Argentina. De todas formas, en el "Xeneize" quieren aprovechar y traerlo ahora.