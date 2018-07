Benedetto bromeó sobre el nivel de los refuerzos

19/07/2018 -

Darío Benedetto podría considerarse un refuerzo más para Boca, ya que está volviendo tras varios meses por una lesión. El "Pipa" es uno más de los jugadores de jerarquía que pelearán por un puesto. "Faltó que trajeran a Ibrahimovic, je", bromeó el atacante en alusión al gran nivel de los delanteros.

"Estamos bien, hay una linda competencia. Se ha armado un grupo muy lindo, con excelentes personas. Después decidirá Guillermo quién juega. Pero tenemos que estar al ciento por ciento todos", agregó dejando en claro quién tiene la última palabra. Además, el "Pipa" profundizó sobre la relación con sus compañeros: "Es un poco raro pelear el puesto con amigos. En particular, con el ‘Negro Wanchope’, que tengo una excelente relación", señaló en TyC Sports. Por otra parte, habló de la jerarquía del equipo: "Es el mejor plantel que me tocó integrar, pero no sirve si no lo ponemos a prueba en los partidos".