Pogba hizo una arenga anti Messi en octavos

Francia fue el último campeón del mundo en Rusia 2018 y por méritos propios. Pogba, uno de los que fue titular en el equipo, dio la nota ayer cuando se conoció un video donde arengó a sus compañeros en el vestuario ante del partido por los octavos de final con la Argentina.

"Hoy en la noche vamos a matar a esos argentinos. No me importa que sea Messi o cualquiera. Me los paso por las pelotas", dijo el volante francés que recibió el apoyo de sus compañeros cuando finalizó su discurso.

En aquel partido, Francia eliminó finalmente a la Argentina y Messi tampoco tuvo un buen rendimiento.