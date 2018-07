Fotos El dólar subió por cuarto día seguido y alcanzó los $28,32

El dólar subió $0,16 en el promedio de bancos del microcentro porteño, hasta alcanzar los $28,32 para la venta, mientras en la city local se negoció hasta en $28,60, al subir por cuarta jornada consecutiva. La demanda firme obligó a una importante intervención vendedora del Banco Nación, para complementar la oferta de Hacienda, a través de las subastas que ejecuta a través del Banco Central. En el mercado mayorista la divisa se pactó a $27,62. La moneda norteamericana hilvanó así su cuarta rueda cambiaria en alza, a un ritmo moderado. Desde ABC Mercado de Cambios señalaron que el cierre de precios de pizarra mayorista del Banco Nación (BNA) "fue $27,598, un poco dibujado ya que faltando segundos el mercado operaba en $27,63. Estimamos que el BNA vendió unos 250 millones para contener la suba". El Banco Central efectuó, por cuenta del Ministerio de Hacienda, la habitual subasta de venta en contado de USD 100 millones. El precio promedio de corte se ubicó en $27,7075, con un mínimo precio adjudicado de 27,70 pesos. "Puntuales incursiones de bancos oficiales acotaron la suba del dólar mayorista sosteniéndolo en $27,70 por unidad", comentó Gustavo Quintana, de PR Cambio. En el mismo sentido, Gustavo Ber, economista del Estudio Ber, expresó que "tras la favorable lectura que dejó el 'supermartes' de Lebac, el dólar mayorista extiende la tónica de gradual reacomodamiento reciente, aún con algunas intervenciones de bancos oficiales regulando el ritmo, ya que de ahora en adelante la divisa debe al menos acompañar la alta inflación- y a sus socios comerciales- para no perder terreno en la competitividad". El monto negociado de contado alcanzó los U$S 799,8 millones, dentro del promedio diario de las últimas semanas, aunque 44% mayor al martes. Además, se operaron en futuros unos U$S 300 millones en el Rofex y otros U$S 21 millones en el Mercado Abierto Electrónico. Las posiciones para fin de mes finalizaron a $28 y para diciembre, a $32,95.