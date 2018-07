Fotos Roxana se mostró a favor de la despenalización del aborto.

¿Cómo te sientes en este momento en el que las mujeres han cobrado mayor protagonismo ?

Yo en lo personal no me siento que haya cambiado, pero en lo personal, hablo desde mí. Yo siempre manejo mi misma línea, pero no puedo dejar de decir que esto es una apertura inmensa, de un gran valor, el hecho de que las mujeres podamos salir delante de una vez por todas.

¿En qué ves que las mujeres salen adelante?

En que las mujeres ya no nos sintamos esclavas, por decirlo mal, de un sistema machista, que ya sabemos que siempre fue así. Lamentablemente, el sistema, la vida, los mandatos sociales, han hecho que la mujer siempre esté atrás del hombre, en lugar de estar al lado de él. Este cambio está siendo histórico porque podemos, por primera vez, llevar nuestra bandera propia del amor, de la maternidad, de lo que representamos como madre tierra. Es femenina la madre tierra, cómo no tener ese poder, hasta te diría religioso, de unión, de no separarnos más, de no competir, de estar cada vez más unidos porque de esa manera vamos a salir a un mundo mejor.

¿Qué opinas de la despenalización del aborto?

Estoy a favor, primera vez que lo digo porque sé que son cuestiones muy delicadas, pero creo que debemos, si estamos conscientes de las cosas que pasan, de las muertes trágicas de tantas mujeres, más allá de que sea contradictorio, porque hay muchas muertes de mujeres y si se legalizaría habría muerte de niños, es muy fuerte lo que digo, pero es real. Por eso, me duele mucho tener que opinar, y saber que es una contradicción tremenda, pero en este momento de esta lucha, yo creo que no vamos a levantar una bandera por la muerte, sino por la vida y que tiene que ser de esa forma para mí, en mi opinión.