Siempre buscaron la manera de salir de la grieta

Fotos EXPERIENCIA.

19/07/2018 -

Según comentaron los chicos y su entrenador, una vez instalados en un sitio elevado de la gruta en el que creían estar a salvo del agua, el grupo se iba turnando para cavar un hueco en busca de una salida con la ayuda de rocas.

"Vimos que el agua goteaba de las paredes, así que nos quedamos cerca de esa fuente. El agua estaba limpia", contó el entrenador.

Con el paso de los días, el hambre hizo mella: "Me sentía muy débil e incluso tenía la sensación de que me desmayaba. Intentaba no pensar en la comida", relató el más pequeño del grupo, Chanin Wiboonrungrueng, apodado "Titán", de once años.

Aek aseguró que durante los días de encierro trató de levantar el ánimo del grupo y asegurarse de que todos los integrantes bebieran agua.

El grupo fue localizado diez días después de quedar atrapado. "De repente oímos a gente hablando", explicó Adul Sam-On, de 14 años, el único de los niños que sabía algo de inglés. "Bajé con la linterna y hablé con el buzo, aunque tuve que pensar mucho para contestar a las preguntas. Mi cerebro no funcionaba muy bien", admitió, a raíz de tantos días sin comer. "Fue como un milagro".