Dieron el alta a los niños que fueron rescatados de la cueva tailandesa

Fotos RECUPERACIÓN. Los chicos aparecieron ante la prensa con muy semblante y en buen estado de salud.

19/07/2018 -

Visiblemente nerviosos, pero con una amplia sonrisa y muy agradecidos, aparecieron los 12 niños tailandeses y su entrenador ayer ante la prensa por primera vez para relatar su odisea dentro de la cueva de Tham Luang. "Fue como un milagro", dijo uno de ellos, preguntado por el momento en que oyeron a los dos buzos británicos que los localizaron tras pasar nueve días atrapados.

Los "Jabalíes Salvajes" llegaron ataviados con las camisetas de su equipo y jugaron con una pelota en una pequeña e improvisada cancha de fútbol. Después se sentaron en unos bancos junto a algunos de los médicos que los atendieron y parte del equipo de rescate, para explicar cómo vivieron sus largos días de encierro en la cueva y la complicada operación de rescate que mantuvo en vilo a toda Tailandia y medio mundo.

El entrenador, Ekapol Chantawong, de 25 años, fue el que llevó la voz cantante a la hora de responder a las preguntas. Explicó que el grupo se había puesto de acuerdo en entrar a la gruta, donde varios de los integrantes del equipo ya habían estado antes.

No llevaban nada de comida y, contrariamente a lo que se había informado, todos sabían nadar.

Intentos de salida

"Pensamos estar en la cueva durante una hora, pero nos dimos cuenta de que estábamos atrapados cuando quisimos salir. No fuimos conscientes de lo rápido que podía subir el agua", relató.

"En ese momento no tuvimos miedo, no estaba preocupado, pensé que el día siguiente el agua habría bajado", añadió Aek, su apodo. Pero no fue así. "Al quinto día decidimos buscar una forma de salir. Discutimos si era mejor seguir hacia adentro o retroceder". Al final optaron por lo segundo, pero parte del camino de vuelta ya era inaccesible. "Anduvimos hacia otro punto, pero en una hora el agua subió casi tres metros".

