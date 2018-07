La nueva camiseta de la Juventus está hecha de basura

Hoy 10:55 -

Luego de la fastuosa presentación de Cristiano Ronaldo, su refuerzo estrella, la Vecchia Signora dio a conocer su tercera equipación para esta nueva temporada. La misma está confeccionada con poliéster 100% reciclado.

De color gris oscuro y con detalles en amarillo, la novedosa casaca se hizo a partir de la transformación de los desecho marinos de plástico, que terminaron formando esta indumentaria de alto desempeño.

