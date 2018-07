Video | Le cortó los frenos del auto a su exmujer y quedó grabado

Hoy 12:58 -

Esto pasó el domingo a la madrugada, yo justo estaba en la casa de una amiga”, relató la joven y agregó: “Vi que estaba mojado el auto pero pensé que era del mismo rocío de los árboles, entonces me subí y salí despacio. Cuando llegué a la calle Independencia me di cuenta que no podía frenar”.

En medio de la desesperación, la mujer recordó un consejo de su papá y viajó las cuadras que la distanciaban de su casa usando el freno de mano.

Sin embargo, no es un hecho aislado y se suma a las múltiples denuncias que radicó tanto en la comisaría como en el juzgado de Familia. De acuerdo con la joven, los hostigamientos y amenazas vienen desde febrero de 2017 cuando terminó la relación de más de diez años que tenían. “Me llama varias veces al día, me manda mensajes por Facebook desde perfiles falsos, ya me rompió dos parabrisas, una luneta. Amenazas me ha hecho de todo tipo y también a las personas que están a mi alrededor”, contó.

Según informó lmneuquen.com, la joven que vive junto a sus pequeños hijos y que ante la situación debió mudarse con su familia para no estar sola: “en otras oportunidades me han dicho que no lo pueden notificar porque nunca lo encuentran pero él sí me encuentra a mí”, expresó.

Esta vez, toda la secuencia quedó grabada en una cámara de seguridad y la joven decidió subir el video a su perfil de Facebook para hacerlo público además de sumarlo al resto de las denuncias.