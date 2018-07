Gabriel Deck pasó el examen médico y fue oficializado por Real Madrid

Hoy 13:19 -

Real Madrid acaba de hacer oficial el fichaje del santiagueño Gabriel Deck por tres temporadas. El club español informó a través de un comunicado que ha llegado a un acuerdo con San Lorenzo de Almagro por su traspaso.

El comprovinciano usará el dorsal número 24 en su nuevo club. Sin dudas, que significa un paso gigante en la carrera profesional de "El Tortuga"

Deck underwent his medical at the Sanitas La Moraleja University Hospital!

¡Deck se sometió a las pruebas en el Hospital Universitario Sanitas La Moraleja! @SomosSanitas | #RMBaloncesto pic.twitter.com/2vaiajsQ80