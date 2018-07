Se viene otro sábado con muchas propuestas en la C20 y C30

20/07/2018 - Para no no ser menos, la Liga Clásicos Barriales del Sur atraviesa uno de sus mejores momentos y a medida que pasan las fechas del Torneo Golo Sur, las ilusiones se renuevan y dan ganas de dejar todo en la cancha. Mañana se jugará la tercera fecha del certamen con otra interesante cartelera de encuentros. El programa es el siguiente. En Pablo VI, Juv de San Lorenzo vs. Pibes Cáceres (20); Pablo VI vs. Pibes del Medio (20) y Kiosco Benja vs. Mónaco FC (30). En Viamonte, Bº San Martín vs. Mosconi FC (20) y Vinalar FC vs. Panif Vidal (20). En Fondo de Vinalar, La Gente de Polaco vs. Lavalle FC (20); La 507 vs. Peñarol (20) y Fondo de Vinalar vs. Villa María (30). En Vinalar, Sport Smata vs. Los Amigos (20); Juv La Ancha vs. Amigos de Zeta y Chacho (20) y La Ancha vs. Bº Libertad (20). En Tradición, Los Topos vs. Los Buckis Jrs (20), Tradición vs. Kiosco Balconcelo (20) y Pibes Tradición vs. John Keneddy (20). En Colón y 59, Los Ideales vs. Villa María Jrs (20); La Kinchada vs. Ciclón Jrs (20) y Estudiantes vs. Taller Negro Juárez (30). En Mariano Moreno, Pje 445 vs. La Santa Fe (20); Mariano Moreno vs. Fénix Jrs (20) y 1era. Mariano Moreno vs. La Barra de Gento (20). En Pitufos, Pibes de la 67 vs. Juv Ejército Argentino (20); Mailín Jrs vs. Los Kokas (20) y Golo Sur vs. Los Sucios (30). En Virgen del Valle, Hnos. FC vs. Lucianita Jrs (20); Trofeos JJ vs. Romperedes (20) y Alte. Brown vs. Independiente (20). En Tronkito, Juv. de Tronkito vs. La Gruta (20); Tronkito Jrs vs. Los Secos (20) y Tronkito FC vs. PSG (30). En Gril, La 222 vs. Rivadavia (20); Eli FC vs. Pumas del 8 (20) y Absalón Ibarra vs. Elect. Trejo (30). l