Opinión Deportiva se mide con El Tony

20/07/2018 - El próximo domingo se pondrá en juego la décima fecha del campeonato que organiza el Círculo de Futbolistas Amateur de Santiago del Estero, en el que se destaca el compromiso entre Opinión Deportiva y El Tony, en la jornada que también tendrá otros partidos más. Cartelera. En Cancha Bioquímicos: 10 a 10.45, Opinión Deportiva vs. El Tony. Cancha Sindicato de Obras Sanitarias: 10 a 10.45, Bobinados Piri vs. Eroplast. Cancha Gremio Judicial: 10 a 10.30, Sara Mañu vs. Ima Cuinfase. Cancha El Mistol: 10 a 10.30, Tapiales Las Gemelas vs. Abogados. Cancha Ateneo Ejército Argentino: 10 a 10.30, Ateneo Ejército Argentino vs. Casa Olga.l