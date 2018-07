El Clausura vuelve a convocar a los equipos que van por la victoria

20/07/2018 - La Liga Clásicos Barriales del Norte es el centro de atracción todos los fines de semana y para mañana programó la tercera fecha del Torneo Clausura en la que habrá interesantes encuentros, en diferentes escenarios de la ciudad capital. Cabe recordar que en aquellas canchas donde habrá triple jornada, el primero de los enfrentamientos comenzará a las 15, mientras que donde haya cuatro cotejos, se iniciará a las 14.30, respectivamente. No menos importante es la gran expectativa que existe entre los equipos por entrar nuevamente en acción mañana, más cuando el Clausura está haciendo sus primeros pasos y muchos quieren estar prendidos en la punta del certamen. A continuación el detalle completo de los partidos de mañana: en Barrio Aeropuerto, La 21 del Bº Aeropuerto vs. Villa Borges (20); Los Pibes de Martín vs. Hermanos Juárez (20) y Ruta Uno FC vs. El Bajo FC (30). En Mal Paso, La Banda de Memo vs. Los Pibe de la 18 (20); Avenida FC vs. El Fondo de Borges (30) y Mal Paso FC vs. 7mo. Pasaje (30). En Calle 107, El Bajo Jrs vs. Bosco III (20); Árbol Solo vs. La Plaza Jrs (20) y Carne La Hacienda vs. Tarapaya FC (30). En Morumbí de Borges, Los Tenas vs. Carne Los Amigos Jrs (20); Quilmes FC vs. Ruta Uno Jrs (20); La Cantera de Borges vs. Mojones (20) y Refrigeración Dam vs. Gas del Estado (30). En Polideportivo Borges, Petrolíder vs. Juv. de Borges (20); Borges Unidos vs. Carnes Los Amigos FC (30) y Los Chango de la 14 vs. Calle 13 FC (30). En Sexto Pasaje, Juveniles de Villa Borges vs. Peti FC (20); 6to Pasaje Jrs vs. Los Piratas de la 109 (20) y 6to. Pasaje FC vs. Rita Car (30). En Chañar, Los Calamares vs. Mayorista Ria (20); Juan Felipe Ibarra vs. Rifa Tuni Jrs (20); Los Pibes de la General Paz vs. Amigos de la 18 (20) y La Cochetti vs. Rifas Tuni FC (30). En La Loma, Pasaje 421 Jrs. Juveniles del Gas (20); Tabú FC vs. La Barra (20); Calle 4 FC vs. Santa Rosa FC (30) y Pasaje 421 FC vs. la 203 FC (30). En Villa Grimanesa, Los Juve vs. San Martín (20); La Barra de Iván vs. Barrio Colón (20) y Villa Jrs vs. SanLo FC (20). En Autonomía, La Esquina de Kennedy vs. 3er. Pasaje (20); El Salvador vs. Florería Ema (20) y 1er. Pasaje vs. Tigre Jrs (20). En Tarapaya, Los Pacíficos Jrs vs. Los Pibes del Paseo Colón (20); Juveniles de Tarapaya vs. El Bajo de Tarapaya Jrs (20) y El Bajo de Tarapaya FC vs. Los Pumas (30). En Triángulo, Triángulo FC vs. San Esteban (20); Laureles vs. La 203 de Huaico Hondo (20); Los Peregrinos vs. La 23 FC (20) y Estrella del Norte vs. Carro Bar Chara (30). En Campeones del 28, Estrella Jrs vs. Juveniles de Paseo Colón (20); Los 3 Amigos Jrs vs. Alma Fuerte (30) y Los 3 Amigos FC vs. Los Pacíficos FC (30). l