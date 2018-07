Apasionante cartelera en el Complejo de Jugadores Libres

20/07/2018 - La fecha de las semifinales, tendrá estos partidos. En Cancha 1, Complejo Jugadores Libres: Norcen vs. Abogados CAT 13:25; Fútbol y Amistad vs. Nva. Chicago 15:20; Bastianos vs. Aesya 16:50. Cancha 2: Lex D.R. vs. Kinesiólogos F.C. 13:25; Valencia vs. Napoli 15:20; La Alvarado Stone vs. 22 y Media 16:50; La Alvarado Old vs. Corralón Abdala 18:30 hs. Cancha 3: Cache F.C. vs. Quilmes 13:25; Cristal vs. Industria F.C. 15:20; Los Vagos del Mosconi vs. La JP del 7C 16:50. Cancha 4: Los Coyotes vs. Niupi 13:25; Oglobo Megacotillón vs. Racing 15:20; Carlitos Legui F.C. vs. Bº Inglés 16:50. Cancha 5: Atlas vs. Cacheteao Con Coca 13:25; Málaga vs. Messina 15:20; Abogados Topos vs. Galácticos 16:50. Cancha 6: Hampones vs. Ramón Carrillo 13:25; Pukará F.C. vs. Depor 15:20; Prof. Montero Sport vs. La Gloriosa 16:50. Cancha 7: La Esquina vs. La 59 F.C. 13:25; Semilleria Rossi vs. Brima 15:20; Met. Dorrego vs. Deportivo JJ 16:50. Cancha 8: Napoli Black vs. Bº Juramento 13:25; Bº Sarmiento vs.Tiendas Tukys 15:20; Shunko vs. La Moreno 16:50. Cancha Ciencias Económicas: Intocables vs. Abogados Cuervos 14:20; Contadores JRS vs. José Ignacio 16:30.l