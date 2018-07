El martes 7 de agosto comenzará una nueva edición del certamen

20/07/2018 - El Círculo de Periodistas Deportivos de Santiago del Estero (CPDSE) está organizando una nueva edición del tradicional Torneo Interprensa, certamen que agrupa a los medios de comunicación de nuestra provincia. El Interprensa ya tiene fecha de inicio: martes 7 de agosto. En esta edición 2018, serán nueve los equipos que formarán parte del campeonato. Los equipos que confirmaron su presencia son: Radio Panorama, Diario EL LIBERAL, Radio Nacional/ Fantástica, Radio Rock and Pop 103.3, Noti Express, Cable Express, Radio Mitre, Canal 7 y Prensa Santiago. En cuanto a la forma de disputa, se jugará todos contra todos a una sola rueda. Serán nueve fechas de fase regular tras la cual los cuatro primeros clasificarán a la zona campeonato. Mientras que del quinto puesto al octavo pasarán a jugar la zona consuelo. En la segunda fase se disputarán las semifinales. En la zona campeonato se enfrentarán 1º vs. 4º t 2º vs. 3º. Mientras que en la Consuelo los cruces serán: 5º vs. 8º y 6º vs. 7º. En esta instancia se jugará en un único partido y, en caso de finalizar igualado el tiempo reglamentario, se recurrirá a la definición por penales. Los ganadores de ambas series animarán las finales, que tendrán idéntico sistema de disputa.l