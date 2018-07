Los Pibes y La Brown, frente a frente por la tercera fecha

20/07/2018 - Mañana por la tarde, la zona sur de la Capital santiagueña se verá repleta de buen fútbol, cuando en el Complejo El Potrerito se juegue una nueva fecha del Torneo Clausura que organiza la Liga Ratonera. En esta ocasión, se programó la tercera jornada, en la que se destaca el compromiso entre Los Pibes y La Brown. Ambos equipos iniciaron bien el certamen y los puntos en juego podrían ser determinantes en el futuro. La fecha completa se detalla a continuación. En cancha 1, Complejo El Potrerito: Manzana 6 vs. Villa Alem 13:25; Ciudad Satélite vs. La Estafeta 15:20; El Puente vs. All Boys 16:50. Cancha 2: Pibes de la 11, 14:30; Los Magos vs. Warrior, 16:30. Cancha 3: Achalay F.C. vs. Chelsea 14:30; Comb. Bertolotti vs. La Pachanga, 16:30. Cancha 4: Coesa vs. La Fusión F.C. 14:30; Villa las Delicias vs. Maco F.C. 16:30. Cancha 9: Colón Gomas vs. Real Madrid 13:25; Los Pibes vs. La Brown 15:20; S 23 vs. Sacachispas 16:50. El partido entre Rhogar y Peluquería Nano quedó suspendido.l