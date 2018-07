ANÉCDOTAS DE TAXI | ¡Próximamente!

Hoy 21:31 -

Martina es de la salita de cinco.

Augusto de la de tres.

Su mamá... bueno, su mamá, es de mi modelo...

Pero Martina subió llorando, porque sus compañeritas le dijeron una "mala palabra".

Su mamá le decía que no. Que "mandona" no es una mala palabra...

Pero Martina continuaba llorisqueando, afirmando que sí es una ¡MALA PALABRA!

La mamita, perdón, la mamá intentaba por todos los medios consolarla, y hacerla comprender que "mandona" no es una mala palabra, que sus compañeritas se referían a otra cosa, y que mañana hablarían con la "seño".

Hasta que interviene Augusto:

-Sí, que no señor... "mandona" es ¡UN LUGAR DONDE TE VENDEN HAMBURGUESAS!