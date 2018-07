El cuarto capítulo del Clausura saldrá a escena este domingo en Tabla Redonda

20/07/2018 - Este domingo 22 de julio se jugará íntegramente la cuarta fecha del Torneo Clausura 2018 de la Liga Comercial de Fútbol Bandeña, que organiza y hace disputar el Sindicato de Empleados de Comercio de la vecina ciudad. El domingo pasado se jugó la tercera fecha y para destacar fue la goleada de Pollería Sur a Ferretería Ovejero, por 5 tantos contra 1. Los encuentros de este domingo se jugarán, como ya es habitual, en las dos canchas que posee el predio de Tabla Redonda y tendrán una tolerancia de media hora solamente para el primer partido de cada cancha. Esta es la programación completa: Cancha Nº 1: 10.30, Aut. Zahuy vs. Fiambrería Cayetano; 12, Romero Distr. vs. Las Malvinas FC; 13, Distr. Miliy vs. Electronorte; 14, Innovar Cel vs. Ultraquim; 15, Panificadora Mi Luna vs. Milo’s Bar y 16, Sin Rival vs. Pollería Sur. Cancha Nº 2: 10.30, Roberto Chelala vs. Mialma; 12, JM Deportes vs. Produnoa; 13, PLB vs. Router SA; 14, Súper Eli vs. Miliy B; 15, Ferret. Ovejero vs. Herfa Lubric y 16, Lealcito’s vs. Óptica Ver Más. l