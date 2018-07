El campeonato Manuel “Osa” Ponce vivirá mañana otra tarde repleta de emociones

20/07/2018 - La Asociación de Futbolistas Amateurs (AFA) programó para mañana por la tarde una nueva jornada de su campeonato Anual 2018, que lleva la denominación de Manuel “Osa” Ponce. En esta oportunidad, se disputará la séptima fecha del certamen de la categoría C- 55, mientras que en la C-50 se jugará la tercera fecha. Los horarios estipulados son los de las 14.30 y 16, mientras que la cartelera es la que se detalla a continuación: En Asociación Nº 1: Lagartos Malvinas vs. Veteranos de Güemes (C-55) y Previsión vs. Arquitectos (C-55). En Asociación Nº 2: Almirante Brown vs. Expreso San Nicolás (C-50) y Playa 38 vs. Gimnasio Córdoba (C-50). En Club Banco Provincia: Banco Provincia B vs. San Roque (C-55) y Súper Colón vs Hotel Savoy (C-50). En Logística: Amigos de Cacho Luna vs. Sitravise/Ipvu (C-50) y Profesores de Educación Física vs. Unse (C-55). En San Isidro (Santa María): Chacarita vs. Maestros (C-55) y San Carlos vs. Villa Hortencia (C- 50). En Ingenieros: Técnicos vs. Lubricentro (C-55). En Zanjón Nº 2: Zanjón vs. Campeones del 28 (C-50) y Rabenar vs. Puente Alsina (C-50).l