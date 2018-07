FÚNEBRES | 20 de Julio de 2018

20/07/2018 -

Fallecimientos

- María Mercedes Abregú (Cañada Escobar)

- Blanca Rosa Martínez

- Roberto Alejandro Luna

- José Florencio Barraza

- Elsa del Carmen Ruiz

- Carlos Osvaldo Sierra

- Blanca Marina Gerez (Las Parvas, Dpto. Alberdi)

- Noemí Zulema Coronel (La Banda)

Sepelios Participaciones

BARRAZA, JOSÉ FLORENCIO (q.e.p.d.) Falleció el 19/7/18|. Su esposa Delia, sus hijos Ariel, Jorge, Silvia, Ramón, Martín, Elio, Claudia, José Luis, Juan y Alejandra, su ahijado Manuel y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados a las 12 en el cementerio Los Flores. Casa de duelo P. L. Gallo 330 S.V. SERVICIO IOSEP - ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

BARRAZA, JOSÉ FLORENCIO (q.e.p.d.) Falleció el 19/7/18|. "Señor recibelo en tus brazos y dale el descanso eterno". La Directora del CD. IMER. Prof. Mirian Romero y su flia. acompañan a su compañero Martin en este doloroso momento y piden oraciones en su memoria.

CHARA DE LARCHER, NADUA YOLANDA (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/18|. Mavel Navarro de Nader, sus hijos Monica, Marcela y Miguel participan con inmenso pesar el fallecimiento de Yoli y acompañan a hijos y nietos en el dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

CHARA DE LARCHER, NADUA YOLANDA (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/18|. Querida Yoli te despido con gran tristeza pero con la alegria de haberte conocido como mujer luchadora y madre abnegada y gran defensora de tu familia. Pido al Señor fortaleza para Pato y Guido para que encuentren consuelo en este momento. Monica Nader.

CHARA DE LARCHER, NADUA YOLANDA (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/18|. Miguel, Naty, Ignacio, Nicolás, comparten la tristeza de sus hijos Patricia, Guido y sus respectivas familias. La madre y la querida abuela los acompañará siempre en la vida de ustedes. Nosotros con amistad y cariño estaremos para abrazarlos con palabras y compañía. Rogamos una oración en su querida memoria.

CHARA DE LARCHER, NADUA YOLANDA (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/18|. Dra. María Inés Villaverde y flia, Dr. Diego Palavecino Villaverde y flia, participan con profundo dolor el fallecimiento de la mamá de nuestra querida amiga y colega Patricia. Ruegan oraciones en su memoria.

CORREA, AMÉRICO OSVALDO (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/18|. Cronos Galería de Arte & Diseño acompaña a la artista plástica Olga Correa por el fallecimiento de su hermano. Ruega oraciones en su memoria.

DÍAZ DE BAIROS, CLARA EVA (q.e.p.d.) Falleció el 18/7/18|. Su esposo Manuel Bairos sus hijos Roque, Nancy, Evelina, Paola, Manuel y Clara, h. políticos nietos y bisnietos y demás familiares sus restos serán velados a partir de las 18 hs. en COCHERÍA NORTE. La Plata 162. Tel. 4219787.

GAY, NELLY (q.e.p.d.) Falleció en Buenos Aires el 18/7/18|. Sus sobrinos Lito, Marisa y Silvia Gay con sus respectivas flias. participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria. Sus restos fueron sepultados en el cementerio de Bs. As.

GAY, NELLY ( q.e.p.d.) Falleció en Buenos Aires el 18/7/18|. Rodolfo Cappellini y Ada Iturrez de Cappellini participan con profundo dolor el fallecimiento de la abuela de la familia Auat. Ruegan oraciones en su memoria.

GEREZ DE LUNA, ALBA LUCI (q.e.p.d.) Falleció 16/7/18|. Rodolfo Cappellini y Ada Iturrez de Cappellini participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su hija Graciela Luna de Japaze junto a toda su familia en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

GUTIÉRREZ, MARÍA JOSEFA (q.e.p.d.) Falleció el 17/7/18|. Ines Elvecia Argañaraz, Daniel Roberto Argañaraz y flia., y Jorge Raúl Argañaraz y flia, participan con profundo pesar su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

LUNA, RAMONA ZENOBIA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 18/7/18|. Sus hermanos políticos: José Domingo Peralta y María Elina Teves, sus sobrinos y sobrinos políticos Raúl Alfredo Peralta y Karina Solaiman, María Cecilia Peralta y Gustavo Daniel Noriega; sus sobrinos nietos Andrea Agostina y Santiago Ezequiel Noriega, Leandro y Matías Peralta, participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. Ruegan oraciones en su querida memoria.

LUNA, RAMONA ZENOBIA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 18/7/18|. El consejo directivo provincia ATE Secretaria Gral. Elida del Valle Juárez, cuerpo de delegados y Seccionales participan el fallecimiento de la hermana de la compañera Elida Luna de Corvalán y cuñada del compañero Ricardo Corvalán. Miembro del consejo directivo provincial ATE ruegan una oración en su memoria.

LUNA, RAMONA ZENOBIA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 18/7/18|. Miguel Elías Jozami y Agustín Enrique Alzugaray con sus respectivas familias acompañan a su amigo Alberto Peralta en tan duro trance. Ruegan oraciones en su memoria.

LUNA, ROBERTO ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 19/7/18|. Sus hermanos Gladys, Ramón, Ricardo, Rolando, sobrinos Exequiel, Emanuel, Francisco y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados en el cementerio Parque de la Paz a las 10.30. Casa de duelo P. L. Gallo 330. S. V. SERVICIO IOSEP - ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

LUNA, ROBERTO ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 19/7/18|. "Señor tu hijo ya está ante Ti, haz que brille para él la luz que no tiene fin". Sus primos hnos. Lic. Justa, Carlos y Mercedes B. de Pavon, sobrinos Lic. Roxana, Gabriela y German y flias., sobrinos nietos Fernando y Lucia Castellani, Nicolas Merlo Pavon y Celina Pavon Sanchez, participan con dolor su partida y ruegan oraciones en su querida memoria.

LUNA, ROBERTO ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 19/7/18|. Tío te fuiste muy rápido y te voy a extrañar mucho, tus mates a la tarde en la empresa. Te voy a recordar con mucho amor y en cada detalle que siempre estabas. Te quiero mucho. Su sobrina Flavia, David y sobrino nieto Liam, participan con dolor su fallecimiento.

LUNA, ROBERTO ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 19/7/18|. Robert cuanto dolor la de tu partida pero me reconforta saber que estás junto a mis abuelos y que ya no sufres más. Ahora serás un ángel que nos guiarás de el cielo siempre estarra en mi corazon tus mejores recuerdos". Su sobrina Natalí, Dario, sobrinos nietos Vicky y Facu, participan con profundo dolor tu partida.

LUNA, ROBERTO ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 19/7/18|. Franco Parisini, Josefina Ferreira Lesyé y sus hijos Guido, Mikaela y Valentina participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan una oración en su memoria.

LUNA, ROBERTO ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 19/7/18|. Martín Oscar Muratore, María Cristina Manzur y familia acompañan a su hermano Riki y demás familiares en este momento de dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

LUNA, ROBERTO ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 19/7/18|. Oscar Muratore y Sra. Analía Muratore y familia acompañan a su hermano Riki y demás familiares. Ruegan oraciones en su memoria.

LUNA, ROBERTO ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 19/7/18|. Jorge Vila, Nancy Silva Neder y flia., participan su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

LUNA, ROBERTO ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 19/7/18|. Hugo Batule y familia, participan con profundo dolor el fallecimiento de nuestro querido amigo. Elevan oraciones en su memoria.

LUNA, ROBERTO ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 19/7/18|. Tú eres luz y en luz te convertirás. Alberto Santiago Unzaga y familia acompañan a los familiares de su querido amigo Roberto en su dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

LUNA, ROBERTO ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 19/7/18|. Yo soy la resurrección y la vida. El Grupo Metafísico Madre Mercedes, acompañan a los familiares de su entrañable amigo y colaborador en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

LUNA, ROBERTO ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 19/7/18|. Bienaventurados los de corazón puro porque de ellos es el Reino de los Cielos. Yolanda Espíndola e hijos Raquel y Rodolfo Bellomo participan con dolor su fallecimiento y ruegan por su eterno descanso.

LUNA, ROBERTO ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 19/7/18|. Daniel Parisini y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su hermano Riki y familia en este difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

LUNA, ROBERTO ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 19/7/18|. Marita Rodríguez de Santos, Patricia Palomo de Ledesma y Mirta Peralta de Allall. "Tus Chicas" a quienes cuidabas como si fuéramos tus hermanas, te despedimos con infinita tristeza pero con gran cariño, recordando las vivencias compartidas en Córdoba. Hasta siempre querido amigo Roberto, que el Señor te reciba con infinita misericordia. Rogamos oraciones por la paz de tu alma.

LUNA, ROBERTO ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 19/7/18|. Chino Gubaira, su esposa Faviola Vittar, sus hijos Oso, Toti, Gaby y Guadalupe participan su fallecimiento con profundo dolor. Sus restos serán inhumados en el cementerio Pque. de la Paz a las 10.30.

LUNA, ROBERTO ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 19/7/18|. Cacho y Dono, sus hijos Daniel, Silvina, Ariel, Diego, Juan José y respectivas flias., lamentan profundamente su fallecimiento y acompañan en oraciones a toda su familia.

LUNA, ROBERTO ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 19/7/18|. "Amado Dios, por favor permite el descanso en el paraíso del alma de tu hijo, quien ya abandonó este plano terrenal y ha emprendido un viaje al Cielo prometido". Nilda Santillán, sus hijos Tere, Roberto, y Claudia, participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

LUNA, ROBERTO ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 19/7/18|. Señor solo tú eres dueño de la vida, nos concedes la gracia de nacer, Siempre con un propósito y del mismo modo nos llamas a tu Reino cuando consideras que nuestra mision en la tierra ya está cumplida". Santiago Perez, su esposa Teresa, sus hijas Ana, Ivanna, Valentina, hijo politico Luciano y sus nietos Mateo y Sofia, participan con dolor su fallecimiento.

MALDONADO DE BRAVO, LÍA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/18|. Luis Alberto Carrera, su esposa Rosa Leonor Soriano e hijos participan con dolor el deceso de su querida amiga y acompañan el duelo de sus hijos Dito, Mabi y Sandra.

MARTÍNEZ, BLANCA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 19/7/18|. Su esposo Miguel Ángel Sotomayor, sus hijos Piki, Mary, Yesi, Gabi Sotomayor, h. políticos Claudia, Sebastián, Martín, nietos y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy a las 9 en el cementerio Los Flores . Cob. Caruso Cia. Argentina de Seguros. Servicio Realizado por COCHERIA NORTE. La Plata 162. Tel. 4219787.

MARTÍNEZ, BLANCA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 19/7/18|. Mario Basualdo y familia, participan el fallecimiento de la esposa de nuestro amigo Migui. Ruegan oraciones en su memoria.

MARTÍNEZ, BLANCA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 19/7/18|. Los compañeros de Futbol de su esposo Migui del Equipo de Chacarita, acompañan a la familia en este difícil momento.

MARTÍNEZ, BLANCA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 19/7/18|. Ayelén Videla, Anahí Figueroa y Natalia Suárez, acompañan a su amiga Débora Garnica y familia por el fallecimiento de su abuela. Ruegan oraciones en su memoria.

MARTÍNEZ, BLANCA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 19/7/18|. Manuel Ledesma, su esposa Norma Suárez, sus hijos Adriana, Arturo y Verónica y sus respectivas flias. participan su fallecimiento y acompañan en esta dolorosa pérdida a su hija Lorena y nietita Lala.

MUJICA, GABRIEL EDGARDO (q.e.p.d. Falleció el 16/7/18|. Participan con inmenso dolor la pérdida de nuestro querido hermano: Karina, Mariano y Natalia Mujica.

MUJICA, GABRIEL EDGARDO (q.e.p.d. Falleció el 16/7/18|. Sus hermanos políticos Andrés Escobar y Federico Urquiza participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

MUJICA, GABRIEL EDGARDO (q.e.p.d. Falleció el 16/7/18|. Sus sobrinos Agustina Lauro, Paula, Facundo, Manuel, Justina y Juliana participan con profundo dolor el fallecimiento de su tío del alma. Ruegan una oración en su memoria.

SAN MIGUEL, ABEL DANTE (q.e.p.d.) Falleció el 18/7/18|. Nene Sarquisian y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a la familia en este difícil momento. Elevamos oraciones en su querida memoria.

SAN MIGUEL, ABEL DANTE (q.e.p.d.) Falleció el 18/7/18|. Lic. Rolando Sarquisian, Josefina Sarquisian, Concepción Lamelas y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

SAN MIGUEL, ABEL DANTE (q.e.p.d.) Falleció el 18/7/18|. Dra. Daniela Alonso, Dr. Gustavo Medina y personal de veterinaria Mendoza participan con pesar el fallecimiento del padre político del colaborador Héctor Rízolo y acompañan en el dolor a toda su familia. Rogamos una oración en su memoria.

SAN MIGUEL, ABEL DANTE (q.e.p.d.) Falleció el 18/7/18|. Querido amigo ya estás ante nuestro Señor. Dale consuelo a su esposa, hija y su nieta Bianca. Flia. Cortese. Se ruega oraciones en su memoria.

SAN MIGUEL, ABEL DANTE (q.e.p.d.) Falleció el 18/7/18|. Lauro Juárez, su esposa Ana María Herrera de Juárez e hijos, participan con gran dolor su fallecimiento en este dificil momento, acompañamos a su esposa Olga a sus hijos: Ale, Hernán, Tere, Paula, Naty y Héctor, a sus hermanos y demás familiares. Rogamos oraciones en su memoria.

SAN MIGUEL, ABEL DANTE (q.e.p.d.) Falleció el 18/7/18|. Blanca Ramos, participa con dolor el fallecimiento del hermano de su amiga Sra. Olma San Miguel, ruegan oraciones en su memoria.

SAN MIGUEL, ABEL DANTE (q.e.p.d.) Falleció el 18/7/18|. Norma, Erika, Mary, Vanesa, Yamila, Andrea, Loreena, Viviana, Aida y Anahí, acompañan a su compañera de trsabajo Teresa en su dolor. Elevan oraciones en memoria de su papá.

SAN MIGUEL, ABEL DANTE (q.e.p.d.) Falleció el 18/7/18|. Saludo a mi camarada. Que el eterno Padre lo reciba en su seno. Sargento 1º Carlos Reyes Morales, su esposa e hijos, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

SIERRA, CARLOS OSVALDO (q.e.p.d.) Falleció el 19/7/18|. Su esposa Modesta, sus hijos Carlos, Germán, Martín, Patricia, Adriana, Celia y Mónica, H. pol., nietos, bisnietos y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados a las 15 en el cementerio La Piedad. Casa de duelo P. L. Gallo 330 (SV) SERV. IOSEP - ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

TEVES DE TOSCANO, JUANA PETRONA (q.e.p.d.) Falleció el 17/7/18|. Sus hijos: Graciela y Juan Toscano sus hijos pol. Raúl Lorenzo y Estela Pianezzola, nietos y bisnietos part. su fallec. y sus restos fueron inhumados en el cement. Parque de La Paz. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

TEVES DE TOSCANO, JUANA PETRONA (q.e.p.d.) Falleció el 17/7/18|. José Cortés, Tere Salomón y sus respectivas familias, participan con profundo dolor el fallecimiento de Juanita madre y abuela de nuestros queridos amigos. Familia Lorenzo- Toscano. Que Dios la reciba en sus brazos.

TEVES DE TOSCANO, JUANA PETRONA (q.e.p.d.) Falleció el 17/7/18|. Gerónimo B. Toscano, sus hijos Héctor y Polaco con sus respectivas flias, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.





Invitación a Misa

CURA, RENÉ RICARDO (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/18|. Pa: Te fuiste tan pronto que nos quedaron muchas cosas por vivir, muchos caminos por recorrer, hoy es muy dificil aceptar tu partida y resignarse a que ya no estás en nuestros corazones, gracias por tu inmenso amor y por habernos cuidado tanto hasta luego papá, algun día nos volveremos a encontrar. Tu compañera Andrea e hijos, hijos politicos y nietos, invian a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs. en el Oratorio Don Bosco, con motivo de cumplirse 9 dias de su fallecimiento.

CURA, RENÉ RICARDO (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/18|. Papito te fuiste sin un adiós dejando un profundo dolor, pero sé que hoy estás con Dios y desde alli nos guiarás. Tu hija Fátima, tu nieta Mia y Maia, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs. en el Oratorio Don Bosco, con motivo de cumplirse 9 dias de su fallecimiento.

CURA, RENE RICARDO (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/18|. Tu hija Eliana, tu hijo politico Juan, tus nietos Thiaga, Felipe y Ciro, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs. en el Oratorio Don Bosco, con motivo de cumplirse 9 dias de su fallecimiento.

FORNÉS, JOSÉ (Pepe) (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/15|. Querido Pepe, pasaron tres años parece que fué ayer estarás siempre con tu flia., como lo hubieras querido. Tu esposa Angela, tus hijos, hijos políticos, tu hermana Amparo, tus hermanos politicos, sobrino y nietos orarán en la misa que se oficiará hoy en la Iglesia San Francisco a las 20 hs. para rogar por su eterno descanso-

GEREZ, LUIS PASTOR (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/89|. Querido hermano: ha pasado mucho tiempo desde que te fuiste para siempre, pero nuestro corazón conserva intacto tu recuerdo, tu sonrisa, tu alegría, tus consejos, tus hermosos gestos de amor que nunca olvidaremos. Solo nos consuela saber que estás con tus padres, que

sean bendecidos por Dios. Celebraremos una misa para rogar por ti mañana a las 20 hs. en la iglesia San Fco. Solano.

MIGUELES, CARLOS JOSÉ (Vasco) (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/11|. Querido hermano, descansa en paz junto a nuestros padres y ruega al Señor por tu familia. Hoy te recordaremos en la misa de las 20 hs. en la iglesia La Merced.

PERALTA, RENÉ ALFREDO (q.e.p.d.) Falleció el 20/6/18|. Su esposa Ángela Muratore, sus hijos René Javier, Martín Alejandro y María Belén, su hija política Stefania Witte, sus nietos Lautaro y Lisandro invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 en la Pquia. San José, Bº Belgrano, con motivo de cumplirse un mes de su fallecimiento. Se ruega oraciones en su memoria.





Agradecimientos

MUJICA, GABRIEL EDGARDO (q.e.p.d. Falleció el 16/7/18|. Sus tíos Nelly, Zulma, Luis, Yudith, René, Daniel, Marta, Anita, Carmen, Eduardo, sobrinos: Roxana, Carlos, Sol, Verónica, Martín, Magela, Macarena y Darío participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

MUJICA, GABRIEL EDGARDO (q.e.p.d. Falleció el 16/7/18|. Queremos expresar nuestro agradecimiento al personal del Sanatorio Norte, especialmente al Dr. Spamer por su profesionalidad y especial atención en el tratamiento y cuidado de nuestro hijo Gabriel Mujica. Gracias! Familia Mujica.





Recordatorios

URUEÑA, MARINO ING. - URUEÑA, DANIEL ING. (q.e.p.d.) Fallecieron el 20/7/11 y el 11/7/14|. "La vida no es la vida que vivimos, la vida es el honor, es el recuerdo; por eso hay muertos que en el mundo viven, y hombres que viven en el mundo, muertos". Margarita Zaín Fernández de Urueña, esposa y madre, y toda su querida familia, los recuerdan con amor en el aniversario de sus respectivos fallecimientos. Que birlle para ellos la luz que no tiene fin.





Responsos

SUÁREZ DE DÍAZ, NELLY ANTONIA (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/95|. Mamá, aunque no te escuchemos, sabemos que tu dulce voz susurra en nuestros pensamientos. Aunque no podamos verte, te contemplamos en nuestro recuerdo. Aunque no podamos abrazarte, sabemos que de donde estás abrazas nuestras vidas y que tu luz ilumina y guía nuestro andar cotidiano. Madre querida, vivirás eternamente en nuestros corazones, tus hijos. Nos reuniremos hoy a las 10 hs. en el Parque de la Paz para recordar tus 23 años de partida.





Traslado de Restos

La Banda

Sepelios Participaciones

CORONEL, NOEMÍ ZULEMA (q.e.p.d.) Falleció el 19/7/18|. Sus hijos Mirian y Celina, h. políticos nietos y bisnietos y demás familiares sus restos serán inhumados hoy 9 horas en el cementerio la misericordia COB UNIÓN FERROVIARIA SERVICIO REALIZADO POR COCHERÍA NORTE LA PLATA 162 TEL 4219787.

CORONEL, NOEMÍ ZULEMA (q.e.p.d.) Falleció el 19/7/18|. Sus hijas Miriam y Celina Coronel, su hijo político Julio César Villalba, sus nietos Andrea, Sabrina, Camila, Valentino; Mariza, Carla, Brenda y Matías participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados hoy a las 10 en el cementerio La Misericordia. Casa de duelo San Carlos y Soler (S.Velatoria). Ruegan oraciones en su memoria.

CORONEL, NOEMÍ ZULEMA (q.e.p.d.) Falleció el 19/7/18|. Madre y abuela se que vivirás en la casa del Padre y estarás eternamente en mi corazón. Que brille para ti la luz que no tiene fin. Su nieto Gabriel y Natalia, su bisnieta Emilia participan con dolor su partida. Sus restos son velados en Soler y San Carlos y serán inhumados hoy a las 10: 30 hs en el cementerio La Misericordia. Se ruega oraciones en su memoria.

CORONEL, NOEMÍ ZULEMA (q.e.p.d.) Falleció el 19/7/18|. Sus familiares: Eduardo García, su esposa Miriam, su hija Jackeline García participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su hija Miriam y demás familiares en estos momentos de pesar. Ruegan oraciones en su memoria.

CORONEL, NOEMÍ ZULEMA (q.e.p.d.) Falleció el 19/7/18|. La subcomisión de vóley, padres, cuerpo técnicos y jugadores del Club Ciclista Olímpico, participan con profundo dolor de la Sra. madre del Prof. de voley Gabriel Coronel. Ruegan oraciones en su memoria.

CORONEL, NOEMÍ ZULEMA (q.e.p.d.) Falleció el 19/7/18|. La comisión directiva del Club Ciclística Olímpico participa con profundo dolor el fallecimiento de la Sra. madre del Prof. de Vóley Gabriel Coronel. Ruega oraciones en su memoria.

CORONEL, NOEMÍ ZULEMA (q.e.p.d.) Falleció el 19/7/18|. Que en este descanso eterno el Señor la reciba en su regazo. Mario Ortiz y familia, acompaña en este momento de dolor a su nieto Gabriel Coronel. Elevan oraciones en su memoria.

GALVÁN VDA. DE VIZCARRA, EMMA ROMELIA (q.e.p.d.) Falleció el 18/7/18|. Laura Alvarez y flia., acompaña con profundo dolor a la flia. Vizcarra. Elevan oraciones en su memoria.

GALVÁN VDA. DE VIZCARRA, EMMA ROMELIA (q.e.p.d.) Falleció el 18/7/18|. Víctor y Titi Acuña y Francisca Juárez, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus familiares en este duro trance. Elevando oraciones en su memoria.

GALVÁN VDA DE VIZCARRA, EMMA ROMELIA (q.e.p.d.) Falleció el 18/7/18|. Gringa Argañaraz de Cordero, participa con hondo pesar su fallecimiento y acompaña a sus hijos Melly y Kitty en su dolor. ''El Señor le dé el descanso eterno''.

GALVÁN VDA DE VIZCARRA, EMMA ROMELIA (q.e.p.d.) Falleció el 18/7/18|. Dina de Vizcarra, Henry Vizcarra, Lida Robles de Vizcarra, Romina, Luciano y Virginia Vizcarra, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompaña a toda su familia en tan doloroso momento. Ruegan oraciones en su memoria.

RUIZ, ELSA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 19/7/18|. Su esposo Néstor Armando Pérez, hijo Néstor Roberto, H. pol., Brenda, nietos, Muricio, Tiziana y demás fam. Part. su fallecimiento. Sus restos serán inhumados en el cementerio La Misericordia las 9. Casa de duelo Belgrano 532 (SV) SERVICIO ORG. AMPARO SRL - ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

RUIZ, ELSA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 19/7/18|. Sus hermanos, hermanos políticos y sobrinos, participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados en el cementerio. La Misericordia hoy 09 hs. Se ruega oraciones en su memoria.

RUIZ, ELSA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 19/7/18|. Que brille para ella la luz que no tiene fin. Su prima Roxana Santillán, su primo político Alberto Velázquez, sus primos Marha y Alberto, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

RUIZ, ELSA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 19/7/18|. ''Que brille para ella la luz que no tiene fin''. Su tía Rosa Paz Vda. de Santillán, sus primos Roxana y flia, Ricardo y flia, Mario Santillán, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus familiares en este duro momento. Ruegan oraciones en su memoria.

RUIZ, ELSA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 19/7/18|. ''Que brille para ella la luz que no tiene fin'' . Sus primos Silvia, Abel y Ramón Giménez y flia. participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

RUIZ, ELSA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 19/7/18|. ''Que brille para ella la luz que no tiene fin''. Sus primos Roxana, Ricardo y Mario Santillán, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.





Invitación a Misa

MONTENEGRO, BENIGNA DOROTEA (Beni) (q.e.p.d) Falleció el 20/07/18|. Madre hace un año de tu partida. Te extrañamos mucho. Sabemos que descansas junto al Señor y desde allí te pedimos que nos sigas guiando. Siempre vivirás en nuestros corazones. Tus hijos, nietos, bisnietos e hijos políticos, invitan a la misa que se oficiará en su memoria hoy a las 19 hs en la Iglesia Nuestra Sra. de Lourdes - L.B.





Agradecimientos

Recordatorios

Responsos

Traslado de Restos

Interior

Sepelios Participaciones

ABREGÚ, MARÍA MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 18/7/18|. Se durmió nuestra madre, la despiden con dolor. Sus hijos, nietos, bisnietos, yernos y nueras, sus restos serán velados en Cañada Escobar e inhumados en el cementerio de la misma localidad. CEREMONIAL, EXCEQUIAS Y TANATOPRAXIA REALIZADOS POR NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

ARIAS DE ÁLVAREZ, JUANA LUISA (q.e.p.d.) Falleció 18/7/18|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Luis Ricardo Prado y flia, participan con profundo dolor su fallecimiento y que sus restos fueron inhumados en Clodomira.

GEREZ, BLANCA MARINA (q.e.p.d.) Falleció el 19/7/18|. Sus hijas Yamili, César, Apolo, su madre Regina, Hnos. Julio, Mario, Estela y demás familiares participan su fallecimiento, sus restos serán inhumados a las 11 en el cementerio local. Casa de duelo Las Parvas Dpto. Alberdi - SERV. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

GOROSITO DE RUIZ, MARÍA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 19/7/18|. Su esposo Ramón Ruiz, sus hijos Claudia, Gloria, Elva, Pablo, Arnando, David, Ale, Juan Carlos, Fiama y Francisco, h. politicos nietos y demás familiares sus restos seran inhumados hoy 15 horas en el cementerio de Tintina. Cob. Iosep. Servicio Realizado por COCHERÍA NORTE La Plata 162. Tel. 4219787.

IBÁÑEZ, LUCIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 13/7/18|. Vivirás eternamente en el corazón de cada una de las familias unionistas por todo lo que has significado para la institución, Club Atlético Unión Obrera de Loreto participa con profundo dolor el fallecimiento de una de sus dirigentes. Ruegan oraciones en su memoria.

ORIETA GRIMALDI, PEDRO FELIPE (q.e.p.d.) Falleció el 18/7/18|. Sus compañeros y amigos: Mariela, Hugo y Humberto participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria y ruegan al Señor derrame pronta resignación para su familia.

ORIETA GRIMALDI, PEDRO FELIPE (q.e.p.d.) Falleció el 18/7/18|."Señor, ya está ante ti, recibelo en tus brazos". Luis Ricardo Prado y flia, participan con gran dolor su inesperada partida al Reino de Dios y que sus restos fueron inhumados en el cementerio La Esperanza de Clodomira.

PÁEZ, ALEJO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 17/7/18|. Alberto "Beto" Celario su esposa Coca sus hijos Claudio, Alberto y Exequiel con profundo dolor participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

PÁEZ, ALEJO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 17/7/18|. Dr. Lucio Ricardo Suárez y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

PAZ, LUCÍA ELVECIA (q.e.p.d.) Falleció el 18/7/18|. Sus hijos Lucio, Miguel, Gladis, Gustavo, Gloria, Silvia y Nico, h pol nietos, bisnietos, hermanos y demas familiares. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio de Villa Atamisqui. Servicio Realizado por COCHERIA NORTE - La Plata 162-Tel. 4219787.





Invitación a Misa

PADILLA, MARTÍN LAUTARO JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 10/7/18|. Que brille para él la luz que no tiene fin. Sus padres Sandra y Guillermo, su hermano Nicolás; su abuelo José Herrera; sus tios Lito, Gustavo, Jorge, Nestor y Ramón y demás familiares participan con dolor su fallecimiento e invitan al oficio de la santa misa a realizarse este 20/07 a las 19.30 en la parroquia Inmaculada Concepción de la ciudad de Frías al cumplirse el novenario de su inesperada partida al reino celestial. Choya.