La mente descansa en la verdad

20/07/2018 - Respecto del proyecto de ley con media sanción de diputados para legalizar el aborto, como simple ciudadano me permito observar. En el artículo segundo: expresa penas de prisión e inhabilitación especial a la autoridad del centro de salud y al profesional de la salud que dilatare injustificadamente, obstaculizare o se negare a practicar un aborto. Estas penas se elevan cuando se hubiera generado perjuicio en la vida o la salud de la mujer o persona gestante. Esto podría incluir reparación del “daño en la salud psíquica” de la mujer o persona gestante, cuando “por la demora” haya decidido continuar un embarazo ... No pudiendo el personal médico decir ninguna consideración que replantee defender la gestación aunque sean criaturas sin patología alguna en las primeras 14 semanas. Menos aún podrán sugerir que lo consulte con su pareja sin que se considere “obstaculización o demorara en el aborto”, aunque se estén violando los derechos del padre progenitor. Se ha tomado el plazo de 5 días que exhorta la Suprema Corte como aborto no punible para casos de violación, a los fines de que no se pasara el período autorizado para practicar el aborto dentro de los tres primeros meses. Pero en la presente ley se toman 5 días en general para cualquier período de gestación, privilegiando este “servicio del aborto” sobre cualquier otro servicio de salud. Los primeros en recibir el “servicio” en los centros de salud son las mujeres gestantes dispuestas a abortar y todo lo demás que corresponda a salud, queda para el final, si es que alcanzan los recursos. No se evaluó si alcanza el presupuesto por la Comisión de Presupuesto y Hacienda, como lo intentó la vicepresidenta Gabriela Michetti, para estimar su impacto, incluidas provincias fronterizas si los ciudadanos de países limítrofes cruzaran para realizarse un aborto gratuito. Tema que también fue reclamado sin resultado alguno por la legisladora de Santiago, Ada Rosa Itúrrez de Capellini. Sin motivo alguno se puede realizar el aborto hasta la semana 14 y hasta el noveno mes según artículo séptimo en casos de “violación” con la sola declaración jurada de la mujer, sin denuncia policial o judicial alguna. En la legislación comparada la denuncia preside al delito, no se puede configurar delito de violación sin denuncia previa, ya que escuchar una sola de las partes puede dañar el principio de presunción de inocencia hasta que se demuestre lo contrario. El acusado que puede ser su pareja, ex pareja o un tercero puede en algunos casos demostrar con testigos, audios, videos pruebas documentales, que es falsa la declaración de violación. Pero mientras tanto en el plazo de 5 días de solicitado el aborto, con la sola declaración jurada de la mujer o persona gestante se puede producir el mismo. Si la misma mujer realizara una declaración jurada impositiva estaría sujeta a verificación y sanción en caso de evasión. Contradictoriamente se da fe de lo que declara la mujer gestante o persona gestante si es para eliminar una vida. Tampoco se pide consentimiento escrito de su pareja o esposo en violación de los derechos del posible progenitor que con las rápidas técnicas actuales podría demostrar, desde el vientre materno que la criatura se corresponde con su ADN, reclamando que no lo aborten. El padre progenitor no podrá ni siquiera darle sepultura a su hijo o hija. Con suerte podrá recoger algunos restos de la basura para demostrar con el ADN que se abortó a su hijo o hija sin su consentimiento, que no hubo violación ni por él ni por un tercero y hacer un juicio al Estado o al “Centro de salud”. Muchos legisladores tuvieron una respuesta positiva, que no se objeta, acompañando la tragedia del senador Luis Naidenoff por la muerte de su hijo, sin embargo contradiciendo la doctrina del acto propio no se extiende dicha actitud y compromiso, por parte de algunos de ellos, al resto de la población que “representan”, en resguardo de los derechos de los padres progenitores que son parejas o esposos de la mujer gestante. Ya que ni siquiera se enteran y no pueden darle sepultura a su hijo con el proyecto de ley. Un día antes de nacer el padre progenitor no tiene ningún derecho y un día después tiene todas las obligaciones como padre. Hasta para transferir un vehículo hace falta la firma de ambos cónyuges. No es lógico que hasta el noveno mes se puede abortar fácilmente y un día después eliminarlo sería un crimen con agravantes por el vínculo. En el artículo quinto se menciona que es para garantizar el derecho de las mujeres o personas gestantes a acceder a la interrupción voluntaria del embarazo de conformidad con las disposiciones de la misma. No se contempla que es inconstitucional, tampoco que la criatura tiene ADN y grupo sanguíneo distinto al de la mujer, que no puede disponer de la criatura como quien se saca el apéndice o un lunar de su propio cuerpo. Si las personas por nacer tienen derechos de herencia o donación, que se pueden hacer valer a través de sus representantes (sus padres) cuánto más el de nacer que es las condición para que pueda ejercerlo. Está de más decir que la criatura elegiría como representante al padre que respete su vida y asuma su crianza. Según el texto del artículo sexto: “Esta ley garantiza todos los derechos reconocidos en la Constitución Nacional”. Si fuera así como se menciona no haría falta hacer la presente legalización del aborto porque ya estaría legitimado el aborto en la Constitución Nacional que es ley suprema, solo habría que aplicarla o instrumentarla. Además sabemos que ni la letra, mucho menos el espíritu de la Constitución vulnera el derecho de las personas por nacer art. 75 inc. 23 y art. 19 CC. Con la reforma de la Constitución Nacional del año 94 se incorpora con rango Constitucional la Convención sobre los Derechos del Niño ley 23849, protegiendo el derecho a la vida desde la concepción, además de lo referido en la ley 23054 del Pacto de San José de Costa Rica. Aún en casos de violación existen otras propuestas superadoras hechas por algunos senadores pro vida, a lo exhortado (no ordenado) por la Corte a los ejecutivos o a lo propuesto en el presente proyecto. En el artículo séptimo inc. b tampoco se aclara si podría afectar la salud psíquica o social de la mujer tener un hijo Down o con algún defecto físico, que facilitaría el aborto de la criatura hasta el noveno mes de gestación, consideración que sí tendría ribetes eugenésticos. Respecto al artículo octavo: en lo relativo al consentimiento informado por escrito de la mujer para que le practiquen un aborto podría estar viciado su consentimiento cuando por la situación de abandono de su pareja, de pobreza o amenazas fuere vulnerable y se sintiera forzada a realizar el aborto. De lo anterior, especialmente en caso de mujeres menores, debería realizarse averiguación previa por medio de Asistentes Sociales de Entidades o Juzgados de Menores. En el artículo noveno del proyecto de ley se refiere que para la decisión de abortar se debe velar por que los niños y adolecentes sean escuchados. También las personas por nacer deberían ser oídas a través de quienes las representan, ej: caso de herencias ya señalado. En el artículo 13 las autoridades de cada establecimiento de salud deben garantizar la realización de la interrupción voluntario del embarazo. Es decir no hay objeción de conciencia institucional ni en los nosocomios públicos o privados, contradiciendo en muchos casos el ideario, los estatutos y el objetivo institucional de muchos años de trayectoria. Además dicho Centro de Salud debe buscar un profesional ambulatorio abortista en caso de haber objeción de conciencia interna de sus profesionales o garantizar que lo haga otro “Centro de Salud”. Esto último también dañaría gravemente, la conciencia y el objetivo institucional, además de que pudiera ser demandada la Institución como corresponsable en caso de mala praxis en perjuicio de la mujer, por parte del “Centro de Salud” al que se derivó, si es que se lo consigue en localidades del interior. Los directores de los nosocomios públicos y Privados (aún confesionales) deberán ser pro aborto para cumplir el proyecto de ley, aunque otros lo hayan ganado por concurso. Generándose además continuas presiones internas sobre médicos, personal de enfermería, etc. para realizarlo. En el artículo 15, la objeción de conciencia de los profesionales, sería una actitud discriminatoria para ellos, pasarían a una especie de lista negra que les reduciría las posibilidades laborales de guardias o de planta permanente ya que tendrían preferencia por los abortistas. Se dificultaría la objeción de conciencia para los otros profesionales de salud como enfermeros, radiólogos, etc. que presten servicios en un solo lugar. Por dar ejemplo de cumplir el juramento hipocrático, son discriminados y amenazados de cárcel, si de alguna manera “obstaculizaren” el aborto en el plazo de 5 días. Hasta en un partido de fútbol no se pueden cambiar las reglas de juego en el entretiempo, mucho menos en la mitad de la vida profesional. Tampoco permite la libertad de conciencia del profesional que practique el aborto y decida cambiar de opinión. En artículo 16 el programa médico obligatorio al incluir cobertura del aborto incrementará el costo para acceder a las obras sociales, prepagas, etc. ya de por sí onerosas. Del artículo 18, asimilar la palabra aborto a interrupción del embarazo es un eufemismo, ya que interrumpir implica luego continuar. En el caso de un embarazo se puede interrumpir para realizar una cesárea y que la vida continúe, pero no para provocar la muerte. En el art 19, como la letra chica de los contratos surge: A partir del próximo año lectivo deberá incluirse como currícula obligatoria de todos los niveles educativos, la educación de la sexualidad desde una perspectiva del género, incluyendo además aspectos de diversidad sexual. Lo anterior es para establecimientos educativos públicos de gestión estatal y privada (aún confesionales) de todas las jurisdicciones del país. El papa Francisco nos ilumina diciendo: “Una cosa es que una persona tenga esa tendencia, esta opción, e incluso que cambie de sexo y otra cosa es la de hacer la enseñanza en la escuela en esta línea para cambiar la mentalidad. A esto lo llamo colonizaciones ideológicas”. El aborto viene de la mano de la ideología del género, limitando no solo el crecimiento demográfico de los países pobres, sino que además interfiere en la educación. El pueblo del Perú se puso de pie y dijo “no se metan con nuestros hijos”, saliendo a reclamar de manera masiva y pacífica a las calles. El Congreso también podrá evaluar modificar, rectificar o derogar leyes por las cuales ni siquiera existió un referéndum popular, como las leyes de identidad de género o el matrimonio igualitario. No es el objetivo de la presente ni de las publicaciones anteriores entorpecer el funcionamiento o atribuciones de los distintos poderes del Estado, sino proponer o apoyar otros proyectos superadores como los propuestos por Senadores provida “el Estado se hace cargo y te acompaña”, aún después de nacidos. Otro proyecto para facilitar la adopción desde el vientre materno en casos de embarazos no deseados. También que sean acogidos, alojados, alimentados, etc en hogares de acogimiento públicos o privadas. Es conveniente que el Senado rechace en su totalidad el proyecto de ley que viene desde la Cámara Baja. En todo caso insistir para que surjan de Diputados nuevas propuestas acompañando la vida, como las enunciadas en éste párrafo para ser revisadas y aprobadas por el Senado. Que no ocurra al revés, de que sea la Cámara baja, quien vote por mayoría simple aprobar el proyecto tal como lo reinscribió el Senado, teniendo la posibilidad por mayoría especial, de insistir con la redacción inicial del proyecto de ley. A veces erróneamente hemos hablado de despenalización del aborto o legalización del aborto como similares, pensando que la primera lleva a la segunda opción. Pero en realidad la primera se refiere más a no criminalizar el acto, para lo cual hay consenso general de disminuir penas, sobre todo para la mujer que muchas veces se ve forzada a esa situación. Lo segundo legalizar el aborto contradice la Constitución Nacional y por la doctrina del acto propio se podría ,iniciando una instancia judicial, vedar el voto de los legisladores que hayan cobrado en trabajos anteriores o en su grupo familiar asignación prenatal (provida), de los que hayan extendido la asignación prenatal a trabajadores informales y monotributistas. También de los que contradiciendo su propia conducta desprecien los derechos de los padres progenitores, hasta de enterrar a sus hijos ya mencionados. Seguramente se judicializará el país entero por parte de diversas instituciones que defienden la vida, centros de salud e instituciones educativas que se ven afectadas con la ideología del género por ser confesionales. Planteos que se harán en la confianza de que el Señor no rechaza a su pueblo, Salmo 93.