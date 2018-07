Macri habló por Instagram de sus tics, su apodo y la inflación

Fotos IMPACTO En la tercera exposición pública desde la conferencia de prensa del jueves y su charla en la Bolsa de Comercio, Macri habló por redes sociale

20/07/2018 -

El presidente Mauricio Macri llevó adelante una transmisión en vivo por Instagram, en donde durante más de 20 minutos le respondió a sus seguidores todo tipo de preguntas. Entre los mensajes se mezclaban también saludos, algún "Macri gato" y reclamos.

"Queremos ver terminada la ruta 11 en Resistencia Chaco, señor presidente", decía una usuaria. Pero también hubo muchos mensajes de apoyo y curiosidades como quien le preguntó si le gusta ser Presidente a lo que respondió "Te lo contesto más adelante".

Una de las incógnitas más atrevidas fue qué opina cuando le dicen "gato". "Me parece ocurrente", dijo airoso.

También reconoció que creyó que "iba a ser más simple" bajar la inflación y afirmó que la "tormenta" que devaluó muy fuerte el peso en pocos meses, obliga a "volver a empezar" en la pelea para aplacar los precios.

"Siento que tenemos que resolver este tema. Creí que iba a ser más simple, subestimé heredar una inflación tan alta, de 40 por ciento, pero si le sumás el cepo y las tarifas no actualizadas, era cerca del 60 por ciento", sostuvo el mandatario.

Venezuela

‘Y trabajar, ¿cuándo?’, le preguntó una de las participantes, a lo que Macri, adusto, contestó: ‘Comunicar es parte del trabajo del presidente, Sabrina’.

Ante la pregunta sobre la situación en Venezuela, sostuvo: ‘Nos duele a todos lo que está pasando, esta violación creciente de los derechos humanos, esta violencia que se ha descontrolado. Lo mínimo que podemos hacer es recibirlos. Vienen a trabajar, a aportar. Necesitamos gente con ideas y con empuje’.

Netflix y Luis Miguel

Sobre la música y series de televisión, confesó: ‘Música la que venga, me gusta toda la música. Con las series estoy fanatizado con Netflix, me he visto todas. La que más me gustó fue Peaky Blinders. La recomiendo, es espectacular. Ahora estoy terminando de ver la de Luis Miguel que por ahora está muy bien’.

Uno de los participantes quiso saber cuál de las dos famosas cantantes Shakira o Britney Spears era su favorita, y el Presidente fue tajante: ‘Shakira, lo que baila esa chica, creo que me supera a mí también’.

Sobre el final, uno de sus seguidores lo consultó acerca de sus tics: ‘Dicen que repito, que me trabo y repito las palabras’, reconoció el primer mandatario nacional.