Quiriconi: "Quiero un municipio más abierto a las necesidades de los más humildes"

20/07/2018 -

"La ciudadanía tiene la esperanza de un municipio más abierto a las necesidades de los más humildes", resaltó el candidato del peronismo en Sumampa, Néstor Quiriconi.

El docente y actual vicerrector de la Escuela técnica Nº 9 de Sumampa, irá por el "Frente Justicialista de Integración Municipal".

Dijo que las tres bases centrales que sostienen su campaña son la "honradez, la transparencia y la solidaridad". "Soy un vecino nacido y criado en el pueblo de Sumampa, y aspiro a lograr el bienestar de mi comunidad, porque tengo la obligación moral de hacer bien las cosas", resaltó.

Renovación

En materia de salud, dijo que apuntará en "reactivar las postas sanitarias, proteger el patrimonio cultural y artístico del departamento, y continuar lo que se está haciendo bien y comenzar hacer lo que hace falta".

En este plano, dijo que más allá de cualquier signo político, "si alguna obra actual es un bien para la comunidad, habrá que mejorarlo, y hacer lo que consideramos que no se hizo, pero siempre escuchando a la gente", sostuvo.

Quiriconi recalcó que desde su espacio consolidó "un valioso equipo de trabajo, que me acerca ideas y propuestas, para así poder extender el trabajo en distintas zonas barriales y rurales para que entre todos podamos mejorar nuestra realidad".

Ediles

El referente del justicialismo en Sumampa, también explicó que en su lista buscó, "sumar a un valioso equipo de candidatos a concejales que son inquietos, curiosos y con sus propias ideas que no estarán callados, y me van a interpelar a mí mismo, para que rinda cuentas de mis actos, porque tienen su prestigio ganado en la comunidad. Por eso, más que hablar de mis ideas, me gusta decir que he formado un equipo que me ayudará en la gestión".

Respaldo

José Albarracín y Fanny Castillo son los dos primeros ediles titulares que encabezan la lista del "Frente Justicialista de Integración Municipal", mientras que la colectora que apoya a Quiriconi se llama "Partido Fundacional" y lleva a Luis Antonio Galván como primer concejal.

Antonio Avila, que se suma en la lista colectora, dijo que entre sus propuestas legislativas abogará en "apostar fuertemente al turismo, ya que la ciudad tiene los recursos necesarios para explotarlo, acompañando a la política que viene desarrollando la Provincia en esta área".

También, abogó para que en el área de obras públicas, "se legisle para encarar un programa de obras que priorice las distintas necesidades que la gente nos manifieste. Queremos trabajar al lado de la sociedad y nos digan que cosas son urgentes para mejorar la calidad de vida", subrayó.