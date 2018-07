La acción se concentra en Olímpico

20/07/2018 -

Mañana en las instalacinoes del Club Ciclista Olímpico de La Banda proseguirá la disputa de décima y undécima fecha del Torneo Anual Federativo de Vóley que organiza la Fuvase.

Este es el programa para dicha jornada: a las 10, Olimpico B jugará con Nuevo Banco en Sub 17 femenino; 11.30, Olímpico A ante Santiago Vóley (Sub 17). Mañana habrá acción recién desde las 15, cuando Olímpico juegue con Santiago Vóley (Sub 21 F.); 16.30, Olímpico A con Olímpico B (Sub 17 M,); 18, Olímpico ante Santiago Vóley (Mayor F.).