Boca Juniors será local en el Superclásico del 23 de septiembre

Fotos ATRACCIÓN El clásico entre Boca y River ya tiene fecha definida aunque resta confirmar el horario para el domingo 23 de septiembre en La Bombonera.

20/07/2018 -

Todo está listo. La Superliga dio a conocer ayer el fixture del próximo torneo de Primera División de AFA y entre las novedades más importantes de destaca el Superclásico entre Boca Juniors y River Plate que se enfrentarán el 23 de septiembre en el estadio de La Bombonera.

Cabe recordar que el certamen mayor del fútbol argentino arrancará el próximo 10 de agosto con el primer capítulo que abarca a los siguientes partidos: Boca vs. Talleres; Independiente vs. San Martín de Tucumán; Lanús vs. Defensa y Justicia; Vélez Sarsfield vs. Newell’s Old Boys; Patronato vs. Colón, Belgrano vs. San Martín de San Juan; Huracán vs. River; Gimnasia y Esgrima La Plata vs. Argentinos Juniors; Tigre vs. San Lorenzo; Rosario Central vs. Banfield; Atlético Tucumán vs. Racing Club; Godoy Cruz vs. Estudiantes y Unión de Santa Fe vs. Aldosivi de Mar del Plata.

También vale destacar que este año se jugarán 15 fechas, y las diez restantes serán a partir del último fin de semana de enero de 2019. Al finalizar, se jugará la Copa de la Liga, que se desarrollará entre el 14 de abril y el 26 de mayo, por eliminación directa y teniendo en cuenta la clasificación de los equipos en el torneo para su diagramación.

Mariano Elizondo, presidente de la Superliga, realizó la presentación de las 25 fechas acompañado por los dirigentes José Lemme y Cristian Malaspina, de Defensa y Justicia y Argentinos Juniors, respectivamente.

Aún no están definidos días, horarios ni televisación de los partidos.

Sobre la posible implementación del VAR en el fútbol argentino, Elizondo aseguró que "es una herramienta que en algún momento va a llegar", pero aclaró que "es un proceso que hay que homologarlo con un trámite en la Fifa que lleva entre 10 y 11 meses", por lo que espera "poder tenerlo quizás en el próximo torneo".

Las fechas de los denominados clásicos serán los siguientes: Fecha 6, Boca vs. River. Fecha 8, Talleres vs. Belgrano. Fecha 12, Banfield vs. Lanús. Fecha 13, San Lorenzo-Huracán. Fecha 14, Atlético Tucumán vs. San Martín de Tucumán. Fecha 18, Newell’s Old Boys vs. Rosario Central. Fecha 20, Independiente vs. Racing. Fecha 21, San Martín de San Juan vs. Godoy Cruz. Fecha 22, Estudiantes vs. Gimnasia y Esgrima de La Plata.