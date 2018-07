Víctor Blanco mostró su descontento con la Superliga: "El fixture es vergonzoso"

-

Ni bien se dio a cononer el fixture de la Superliga para la temporada 2018/19, el que salió con los tapones de punta a quejarse porque siente que su club fue perjudicado, fue el presidente de Racing de Avellaneda, Víctor Blanco.

"El fixture es vergonzoso. Podría pensar que actuaron por mala fe o por falta de experiencia, porque nosotros habíamos advertido a las autoridades de la Superliga para que esto no suceda. No es justo que tengamos que hacer dos viajes y el rival por Libertadores que es del mismo país, River, no se mueva. Debería ser más parejo", disparó Blanco.

¿Cuál es el problema? Racing y River se enfrentan en la ida de octavos de final de Copa Libertadores el jueves 9 de agosto. Ese fin de semana arranca la liga local: la Academia viajará a Tucumán para chocar ante Atlético y River visita a Huracán. La revancha de la Libertadores será el 29 de agosto en el Monumental, y el fin de semana previo los de Gallardo juegan de locales ante Argentinos y Racing se traslada a Paraná para medirse ante Patronato.

Desde Racing argumentan que llegarán cargados al debut: a la tensión de enfrentar a River se le suma un viaje largo en las horas siguientes.