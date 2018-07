20/07/2018 -

Quimsa viajará hoy a Corrientes para disputar la tercera parada del torneo de 3x3 que organiza la Asociación de Clubes. La competencia arranca el sábado.

La Fusión tendrá en su plantel a Sebastián Acevedo, JoaquÍn Mussi, Nicolás Kalalo y Luciano Pagani, bajo el mando del profesor Jorge Caballero. Integrará el grupo y su fixture será:

11.20, Regatas vs. Obras; 12.05, Quimsa vs. Obras; 12.50, Regatas vs. Quimsa.