Los compañeros que tendrá "Tortuga"

20/07/2018 -

Gabriel Deck se encontrará en el Real Madrid con un plantel muy rico, que por algo viene de ser campeón de la Liga ACB y de Europa. El santiagueño será dirigido por Pablo Laso y tendrá de compañeros a Facundo Campazzo, Llull (bases); Carroll, Prepelic (escoltas); Rudy, Causeur, Radoncic, Yusta, Taylor (aleros); Randolph, Reyes, Thompkins (ala pívots); Ayon, Tavares y Kuzmic (pívots).

"Tortuga" llegará además a un equipo muy ganador. Su palmarés incluye 34 Ligas ACB, 27 Copas del Rey, 10 Copas de Europa, 4 Supercopas de España, 4 Copas Internacionales, 1 Campeonato Mundial de Clubes, 4 Recopas de Europa, 1 Copa Korec, 1 Copa Uleb, 1 Copa Latina y 25 Torneos de Navidad.

"Es un equipo que siempre tiene en mente ganar. Por suerte en Argentina me tocó ganar y, cuando uno lo consigue, no quiere dejar eso. Creo que eso fue lo que me trajo hasta aquí, el tratar de conquistar más cosas", señaló Deck.