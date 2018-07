Involucran a un exfuncionario de Carlos Menem

20/07/2018 -

La lujosa mansión en disputa tiene cámaras de seguridad tanto en el exterior como en el interior. El ingreso a las fiestas no lo podía pagar cualquiera: la exclusividad era el sello del lugar. Construida sobre un predio de 1.049 metros cuadrados, la casa tiene 10 dormitorios y 10 baños y todo tipo de comodidades. Según los medios locales, el dinero para adquirir el terreno donde se hizo la mansión llegó de la mano de un alto funcionario de la administración del ex presidente Carlos Menem cuyo nombre no trascendió. Según El País, el ex funcionario menemista mantenía un romance con una amiga de la ex esposa Vaz Fascioli y financió la edificación de otras dos casas que están en el terreno.