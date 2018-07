Escándalo en Punta del Este: fiestas swinger y un crimen

Fotos HORROR La ex mujer de la víctima, detenida por el crimen del padre de sus hijos, manejaba una mansión donde se hacían fiestas swinger.

El caso tiene de todo: sexo, intrigas, una posible venganza y una suma millonaria en disputa. Todo quedó al descubierto cuando sicarios mataron a un profesor de inglés en Maldonado, Uruguay, y por el crimen fue detenida su ex pareja, con quien mantenía una pelea por la venta de una mansión en Punta del Este donde se organizaban fiestas swinger.

Edwar Alexis Vaz Fascioli (45) estaba en su departamento junto a su nueva pareja cuando sonó el portero eléctrico, el lunes 9 de julio, a las 22. Cuando bajó a atender, lo apuntaron con una pistola y, sin decirle nada, lo ejecutaron, según consignó el diario El País de Uruguay.

Por el caso fue detenida la ex mujer de la víctima, el sábado pasado. La Policía fue a buscarla por orden del juez de feria Luis Imperial a una mansión ubicada en el barrio Beverly Hills, en Punta del Este. La acusan de haber contratado a los dos sicarios que fueron a la casa de Vaz. La clave para desarmar la trama detrás del homicidio del profesor de inglés y detener a su ex mujer por el asesinato comenzó cuando el abogado de Vaz Fascioli, Martín Etcheverry, reveló que la víctima iba a iniciarle una demanda civil a ella. "Le voy a entregar a la fiscal del caso una copia y la documentación de la demanda civil por más de un millón y medio de dólares que Edwar le reclamaba a su ex esposa", indicó Etcheverry. Pero no fue lo único. Las cámaras de seguridad de la zona del crimen sirvieron para detener al hombre de 25 años que condujo el Volkswagen GoI que se habría utilizado para llevar a los dos sicarios desde las paradas 41 y 42 de Playa Mansa hasta la casa del profesor y, tras el homicidio, de regreso al punto de partida.