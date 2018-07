Para la Fiscalía el móvil del hecho fue que él no aceptó la ruptura de la relación

20/07/2018 -

La Dra. Andrea Juárez es quien lleva adelante la investigación penal preparatoria del grave incidente. En declaraciones periodísticas, la fiscal hizo referencia a lo ocurrido, a los elementos reunidos hasta el momento en el caso y cuál es la línea investigativa que se sigue en la compleja causa.

"Si bien es cierto que cuando se le recepcionó la declaración de imputado (a Giménez), hizo uso de su derecho constitucional de abstenerse de declarar, de acuerdo con la investigación que llevamos adelante el móvil o motivo habría sido la falta de aceptación por la ruptura de la relación", adelantó la Dra. Juárez.

"El imputado no habría aceptado que la víctima haya puesto fin al vínculo afectivo", puntualizó al señalar que el origen habría sido la separación de la pareja que se habría producido hace dos meses.

En cuanto al estado de salud de Romina Taiguán, la representante del Ministerio Público indicó: "La información que tenemos es que al día de la fecha (por ayer), la joven sigue en coma farmacológico con asistencia mecánica. Fue sometida a tres cirugías, la última el martes. Su pronóstico sigue siendo reservado".

El día miércoles la fiscal se trasladó hasta Campo Gallo, departamento Alberdi, junto a un equipo interdisciplinario; del trabajo desarrollado allí destacó: "Estuvimos en el lugar, pudimos contactarnos con todas las personas que intervinieron en los momentos previos y posteriores al ataque. El Ministerio Público Fiscal tiene elaborada su teoría del caso. Seguimos colectando todos los elementos necesarios para esclarecer el hecho".

"En principio habrían sido cinco puñaladas que perforaron varios órganos, pero también existirían otras lesiones en la zona del antebrazo" que serían compatibles con signos de defensa.

En cuanto a Giménez y sus antecedentes, Juárez apuntó: "Hechos anteriores de violencia no habrían existido. El imputado contaría de un buen concepto en la comunidad, ya que sería conocido. Es empleado de la municipalidad y sería ex técnico de un club de fútbol de la localidad. Además no consumiría alcohol ni otras sustancias, sería deportista, pero aún así su entorno más cercano ya lo veía afligido desde la fecha de la separación".