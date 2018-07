El dólar avanzó a $28,39 en la quinta alza de la semana

20/07/2018 -

El dólar subió cinco centavos a $ 28,39 y anotó su quinto ascenso al hilo en bancos y agencias de la city porteña, en sintonía con la región, mientras que en Santiago la moneda norteamericana avanzó hasta los $28,80.

El billete minorista -que acumula suba de 48 centavos desde el viernes- operó en línea con el Mercado Único y Libre de Cambios (Mulc), donde la divisa avanzó 16 centavos a $ 27,76. El volumen descendió 32% a u$s 543 millones.

En el mundo, el dólar se apreció hasta alcanzar su mayor nivel en un año, ya que los inversores apostaron cada vez más por la fortaleza de la moneda a largo plazo luego de los optimistas comentarios en torno de la economía estadounidense emitidos por el presidente de la Reserva Federal. El índice dólar, que mide al billete verde frente a una cesta de seis monedas rivales, operó con un alza de 0,5% a 95,527 unidades.

A nivel local, el dólar se apreció pese a que el Banco Central volvió a subastar u$s 100 millones provenientes del acuerdo Stand By con el Gobierno por un crédito de u$s 50.000 millones. El precio promedio de corte se ubicó en $ 27,71. "Llevamos casi 3 semanas de estabilidad en el tipo de cambio y pese a las tasas altísimas de Lebac sigue habiendo interés en buscar activos en dólares", dijo el director de Portfolio Personal, Matías Roig.