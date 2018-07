"Peteco" viene a ofrecer su nuevo canto a Santiago

20/07/2018 -

Carlos "Peteco" Carabajal está feliz y agradecido por haber sido convocado nuevamente para cantar en los festejos centrales por el 465º aniversario de la fundación de Santiago. El músico, en una entrevista exclusiva con EL LIBERAL, habló de este momento, de la Marcha de los Bombos y del nuevo espectáculo que estrenará en agosto.

¿Qué sensaciones lo embargan a un santiagueño de pura cepa, como vos, cantar en la fiesta central del aniversario de Santiago?

Lo primero, el orgullo y la alegría de poder participar y de ser uno más. Además, el hecho particular de que me tengan en cuenta, ya que más allá de eso yo puedo participar del festejo, pero, de pronto, no cantar en la fiesta principal. Entonces, festejar y encima poder ser parte de esta celebración, bien, me pone contento. Estoy feliz de volver a la provincia y de poder cantar. Lo voy a hacer solo (no lo acompañarán Homero Cárpena Carabajal ni Martina Ullrich), con la guitarra, apoyado en los temas de mi repertorio de todos estos años que lo voy a brindar como un regalo para ser compartido.

¿Qué representa la Marcha de los Bombos y ver caminar a la gente al son de los bombos?

Es un acontecimiento muy especial que ha surgido de la visión de que el bombo es un instrumento que es casi como el alma del santiagueño. Esa idea puesta en práctica, a mí directamente me gusta. No me fijo en otros detalles. Me fijo en el hecho de marchar con bombos. No voy a cometer la tontera de andar criticando a ver si quién toca el bombo, quién no toca, si sabe tocar o no. Es una marcha de bombos, nada más sencillo y nada más importante y profundo esa coincidencia. Desde ahí yo me prendo, me gusta, es lindo, emocionante y he ido de distintas formas a la marcha. Desde la segunda marcha, en la primera no pude estar porque fue espontánea y yo no estaba, hasta la actual me he plegado a todas, no he faltado a ninguna. Siempre lo he hecho por mí mismo. O sea, pagándome el pasaje y suspendiendo toda posibilidad de trabajo. He sido uno más. Por ahí me subo al camión y canto. Por ahí voy con los compañeros marchando, con un grupo o solo y a un costado. Estoy bien seguro de lo que represento y lo que significa también para mucha gente de pronto verme ahí. A eso lo disfruto y lo doy.

¿Qué te sugiere "La noche llama al encuentro", peña en la que estarás este sábado en Juventud?

Aquí tiene que ver la amistad. A nosotros (incluye a Homero Cárpena Carabajal y a Martina Ullrich, con quien integra "Riendas Libres") nos han hablado los hijos de Juan Saavedra, Yago y Jesús, para que estemos ahí, acompañemos. Nos hablan y le decimos que sí, apoyando la iniciativa. Es un gusto para nosotros, como "Riendas Libres", poder cantar ahí. Es una linda propuesta de juntar ideas, de juntar compañeros, juntar cosas que puedan ir a una vanguardia entre nosotros, más que nada de compañeros. De pronto, es hermoso poder estar con los chicos (Yago y Jesús), con Juan (Saavedra), con Sandra (Farías, esposa de Juan Saavedra), con bailarines y con La Ronda Legüera, un grupo de bombos que nace, si se quiere, de la Marcha de los Bombos y Roxana (Carabajal). Es una noche acorde con Santiago, con el bombo y con el encuentro que se produce.