René Loto se bajó de las elecciones: "Cambiemos no cumplió con lo acordado"

Fotos René Loto.

Hoy 10:58 -

En la mañana de este viernes, presentó su renuncia a su candidatura como concejal y por lo tanto al Frente Cambiemos, René Loto, según manifestó, "por incumplimientos en cuestiones acordadas".

En diálogo con EL LIBERAL, Loto aseguró que su deposición es "indeclinable" y que sintió que tanto el Frente como la UCR no valoraron su trabajo.

"El acuerdo era que yo iba a buscar la reelección desde el primer lugar como intendente radical y como primer concejal y sobre la marcha realizaron cambios. Además, el interventor puso como cabeza de lista a una persona independiente que ni siquiera está asociada a la UCR", expresó.

Por último, reiteró que su renuncia al Frente no tiene vuelta atrás: "Con los años que tengo, no puedo soportar esto. Mi dignidad no se negocia".